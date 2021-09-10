«Иван Грозный» Эйзенштейна выйдет в повторный прокат

© «Мосфильм»

7 октября журнал «Искусство кино» при поддержке киноконцерна «Мосфильм» выпустит в повторный кинотеатральный прокат в России отреставрированную версию исторической драмы Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный».

Как сообщает «Искусство кино», в нескольких городах в повторный прокат выйдет только первая серия фильма, в других пройдут спецпоказы обеих серий.

Специальные показы «Ивана Грозного» пройдут 2 октября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» (Москва), 3 октября в кинотеатре «Аврора» (Петербург) и 7 октября в кинотеатре «Горизонт Cinema & Emotion» (Ростов-на-Дону).

После показа в Москве состоится презентация книги «Иван Грозный. Хроники Эйзенштейна» историков кино Натальи Рябчиковой и Станислава Дединского, а также разговор с авторами.

Список городов проката будет опубликован дополнительно.





«Иван Грозный» . Первая серия (СССР, 1944)

Режиссер: Сергей Эйзенштейн

Автор сценария: Сергей Эйзенштейн

Операторы: Андрей Москвин, Эдуард Тиссэ, Виктор Домбровский

Композитор: Сергей Прокофьев

Художники: Иосиф Шпинель, Лидия Наумова

В ролях: Николай Черкасов, Людмила Целиковская, Серафима Бирман, Павел Кадочников, Михаил Жаров, Амвросий Бучма, Михаил Кузнецов, Михаил Названов, Андрей Абрикосов





«Иван Грозный. Сказ второй: боярский заговор». Вторая серия (СССР, 1945)

Режиссер: Сергей Эйзенштейн

Автор сценария: Сергей Эйзенштейн

Операторы: Андрей Москвин, Эдуард Тиссэ

Композитор: Сергей Прокофьев

Художники: Иосиф Шпинель, Лидия Наумова, М. Сафонова

В ролях: Николай Черкасов, Михаил Жаров, Амвросий Бучма, Михаил Кузнецов, Андрей Абрикосов, Александр Мгебров, Владимир Балашов, Серафима Бирман, Павел Кадочников, Михаил Названов







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