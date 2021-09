В Россию впервые приедет iann dior

© Ashley Cussen

26 февраля 2022 года в московском клубе «Известия Hall» состоится первый в России концерт американского рэпера пуэрториканского происхождения Майкла Иана Олмо, более известного как iann dior.

Об этом сообщают организаторы концерта, группа компаний SAV Entertainment и «Русский Шоу-Центр».

Выступление iann dior в «Известия Hall» входит в расписание его тура «Better Things Tour», который начнется в январе в Дублине.

«iann dior отправляется в "Better Things Tour" на пике успеха. Его совместный трек "Mood" с 24KGoldn добрался до первого места чарта Billboard Hot 100, провел целых 33 недели в первой десятке этого чарта и получил четырехкратную платину!», — говорится в сообщении на сайте SAV Entertainment.

«Также iann dior был удостоен двух номинаций на премию VMA (Video Music Awards) — за лучшую песню года и лучшую коллаборацию. На его счету четыре золотых сингла и коллабы с топовыми звездами в диапазоне от Travis Barker до Clean Bandit и Lil Baby. На настоящий момент iann dior по праву считается одним из самых ярких и перспективных имен в рэпе и поп-музыке. Его последний релиз "Still Here" с совместным треком с Trippie Redd "shots in the dark" был прослушан в стриминге и просмотрен на видео-сервисах более 30 миллионов раз».

Организаторы концерта приводят слова музыканта о его ближайших планах: «Теперь я выпущу альбом, который попадет на первое место чартов. Я хочу стать артистом номер один в мире, я полностью в этом уверен и одержим идеей стать самым крутым!»







