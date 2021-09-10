Beat Weekend охватит 15 городов

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С 12 по 24 октября в 15 городах России пройдет фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend, региональная версия московского Beat Film Festival. В этом году Beat Weekend расширяет программу: хиты последнего Beat Film Festival дополнят фильмы-победители национального конкурса и премьеры короткометражек о российских предпринимателях.
Показы Beat Weekend пройдут в Москве, Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Красноярске, Воронеже, Самаре, Владивостоке, Калининграде, Уфе и Перми. Расписание и билеты доступны на сайте Beat Film Festival.
Фильмом открытия фестиваля станет «Моби» — автобиография самого знаменитого электронного музыканта 90-х.
Также в программе фильм об архитекторе Алваре Аалто («Аалто»), история культовых кроссовок Air Jordan, созданных для баскетболиста Майкла Джордана («Майкл и его “джорданы”»), личный взгляд на электронную революцию ее пионера, продюсера и диджея Лорана Гарнье («Лоран Гарнье: Электрошок»), драма о легендарном скейтбордисте 90-х, чью жизнь изменила страшная катастрофа («Шрамы Али Булалы»), фильм о том, как жители Нью-Йорка ищут любовь и секс в дейтинг-приложениях («В поиске»), и исследование русской визуальной культуры в фильме школы дизайна Bang Bang Education («Лепота»).
На Beat Weekend впервые будут показаны фильмы-победители Национального конкурса. «Чиллнобыль», снятый гватемальцем Пабло Рохасом Кастильо, рассказывает о попытке устроить рейв у Чернобыльской АЭС и столкновении ценностей разных поколений. «Трещины» Паши Никифорова — это манифест известного петербургского граффити-художника Макса Има и его единомышленников, которым есть что сказать о городе, уличном искусстве и обществе. В центре сюжета фильма Глеба Середы «Крос» — экзистенциальное путешествие двух друзей-скейтеров за пределы города под андеграундную электронику лейбла Johns’ Kingdom.
Кроме того, Beat Weekend представит фильмы о предпринимателях, созданных по результатам опен-колла в партнерстве с банком «Точка» и студией Stereotactic.
Помимо кинопоказов в программу фестиваля войдут специальные события, в том числе вечеринки и паблик-токи. Полное расписание событий в будет объявлено позже.
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