В Самаре и Тольятти пройдет фестиваль «Шостакович ХХ век»

С 11 по 26 сентября на сцене Самарской филармонии, Самарского академического театра оперы и балета, Тольяттинской филармонии и Дворца культуры «Тольятти» состоятся концерты музыкально-театрального фестиваля «Шостакович ХХ век».

В художественный совет фестиваля вошли выдающиеся российские музыканты, композиторы, музыковеды, а его почетными сопредседателями стали вдова Д.Д. Шостаковича — Ирина Шостакович, и сын Д.Д. Шостаковича — дирижер Максим Шостакович. Автор концепции и художественный руководитель фестиваля — Алексей Трифонов.

На фестивале «Шостакович ХХ век» будут представлены все стороны композиторской деятельности Дмитрия Шостаковича, в том числе его симфоническая и камерная музыка, оперные и балетные постановки, музыка к кинофильмам, для сольных инструментов, вокальные циклы.

Особое внимание будет уделено музыке современников и учеников Шостаковича — Г. Уствольской, М. Вайнберга, Б. Тищенко, Б. Чайковского, Ф. Мартена, Ж. Франсе, Л. Далапикколлы.

В программе фестиваля 22 концерта, включая оперные и балетные представления, 18 кинопоказов, 12 публичных лекций и восемь паблик-токов, а также историко-культурная конференция, посвященная музыкальной культуре ХХ века и влиянию на нее музыки Шостаковича.

Среди участников фестиваля Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета, хор musicAeterna под управлением Виталия Полонского, балетн Большого театра, Симфонический оркестр Самарского

академического театра оперы и балета, симфонические оркестры Самарской филармонии и Тольяттинской филармонии, Квартет имени Бородина, актер Евгений Миронов, дирижеры Федор Ленднев, Игорь Дронов, Михаил Щербаков, Андрей Данилов и Евгений Хохлов, пианисты Николай Луганский, Алексей Гориболь, Андрей Коробейников, Владимир Родин, Михаил Лидский и Мария Андреева, скрипачи Доменико Нордио, Аяко Танабе и Николай Саченко, виолончелист Ибрагим Нагиев, арфист Александр Болдачев, оперные певцы Анастасия Сорокина, Наталья Ляскова, Михаил Губский, Владимир Комович, Татьяна Ларина, Василий Святкин и Георгий Цветков.







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