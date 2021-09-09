Объявлены даты 3-го Кураторского форума

© Предоставлено пресс-службой ГМИИ имени А.С. Пушкина

С 9 по 24 октября в Петербурге будет проходить 3-й Кураторский форум – серия мероприятий с участием ведущих институциональных и независимых кураторов, галеристов, арт-менеджеров. Основная тема форума в этом году – практики и люди, которые меняют среду и ситуацию.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ).

Кураторский форум проводят Северо-Западный филиал ГМИИ (ГЦСИ Санкт-Петербург) и Фонд поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга при поддержке Фонда президентских грантов.

В программе форума лекции в мастерских художников, практикумы для студентов и специалистов арт-сферы, образовательный марафон. Организаторы также готовят большую дискуссионную программу и другие мероприятия.

Главным событием форума станет Art Weekend — день открытых дверей в галереях и арт-пространствах. В этом году в нем примут участие более 40 городских галерей и арт-пространств, в том числе пространство «Стыд», Marina Gisich Gallery, ДК «Громов» и Didi Gallery.

Подробнее о программе 3-го Кураторского форума можно узнать на его официальном сайте.







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