Награждены победители конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева

© Предоставлено пресс-службой Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева

8 сентября в Большом зале Кафедрального собора Калининграда состоялась торжественная церемония закрытия XII Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева. На церемонии были вручены призы победителям конкурса.

В этом году за участие в полуфинале и финале Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева соревновались двадцать исполнителей из десяти стран мира. В финале приняли участие шесть органистов: Александр Патрушин (Россия), Тайлер Боэмер (США), Елизавета Бородаева (Россия), Кэролин Крэйг (США), Аран Пак (Южная Корея), Эйдан Хилл (США).

Лареатов конкурса определило жюри под председательством главного органиста Кельнского собора, главы кафедры католической церковной музыки Высшей школы музыки Кельна Винфрида Бенига:

I премия, $5000 и звание лауреата — Елизавета Бородаева (Россия)

II премия, $3000 и звание лауреата, специальная премия «За лучшее исполнение произведений М. Таривердиева» ($1000) — Кэролин Крэйг (США)

III премия, $2000 и звание лауреата — Александр Патрушин (Россия)

диплом, $1000 — Эйдан Хилл (США)

диплом, $1000 — Аран Пак (Южная Корея)



Лауреату Первой премии Елизавете Бородаевой также вручена премия слушательских симпатий, специальная премия Домского собора в Риге и специальная премия церкви Св. Михаила в Гамбурге — cольный концерт в сезоне 2022/2023.

Кроме того, Елизавета Бородаева стала обладательницей cпециальной премии губернатора Калининградской области, которой награждается российский участник, показавший на конкурсе лучший результат.

Премия Веры Таривердиевой «Вера, Надежда, Любовь» была вручена Якубу Капале (Польша).

Специальную премию Санкт-Петербургской филармонии имени Д.Д. Шостаковича «Лауреату конкурса, наиболее ярко исполнившему концертную программу в финале» — dыступление с сольной программой в Большом зале филармонии в сезоне 2022/2023 — и cпециальную премию Кафедрального собора Калининграда — cольный концерт в сезоне 2022/2023 — получила Кэролин Крэйг (США).

Помимо звания лауреатов и премий все финалисты получили призы в виде сольных концертов в престижных концертных залах.

Гала-концерт победителей Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева состоится 12 сентября в Московском концертном зале «Зарядье».







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