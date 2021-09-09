Петербургский «Манеж» запускает международную платформу NEW NOW

Vitamin Youth. «Валютчики»
«По мановению бумажки люди превращаются в инолюдей»: премьера клипа творческих наследников Петра Мамонова из Екатеринбурга9 сентября 20211021
Центральный выставочный зал «Манеж» в Петербурге объявляет о запуске NEW NOW — международной онлайн-платформы для обмена мнениями и интерпретациями действительности, исследования настоящего момента.
Как сообщают организаторы, платформа NEW NOW призвана помочь аудитории разобраться в текущей повестке дня через обращение к опыту и знаниям ведущих мыслителей современности — теоретиков культуры, философов, антропологов, кураторов, экспертов-практиков в разных областях.
Программа NEW NOW 2021/22 представлена в восьми тематических модулях. Каждый модуль включает в себя модерируемую дискуссию, доступную в режиме онлайн-просмотра, а также список дополнительных материалов.
Среди тем нового сезона: телесность и проблемы идентичности, реальность и пост-правда, технологии и границы свободы, экологическая повестка и нео-мифологизм, трансгуманизм и ментальное здоровье.
Все встречи пройдут на английском языке с синхронным переводом на русский.
Первая дискуссия — «Неомифологии и проблемы дезинтеграции реальности» — состоится 18 сентября. Спикеры: Федерико Кампанья, Реза Негарестани и Сара Шин. Модератор: Александр Вилейкис.
Мероприятия проводятся в рамках международной программы UK — Russia Creative Bridge 2021-2022 при поддержке Отдела культуры и образования Посольства Великобритании в Москве
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
17:32В Самаре и Тольятти пройдет фестиваль «Шостакович ХХ век»
17:01Объявлены даты 3-го Кураторского форума
16:06Награждены победители конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева
15:37Петербургский «Манеж» запускает международную платформу NEW NOW
13:52The Art Newspaper Russia представит в Москве фестиваль фильмов об искусстве
12:17В Новосибирске пройдет конференция инициатив современного искусства
11:48«Узники страны призраков» выйдут в российский прокат
11:21Итоги лаборатории CVEM подведут на вечеринке в «Мутаборе»
8 сентября 2021
17:50Фонд «Либеральная миссия» выпустил доклад «Год Навального»Все новости
«По мановению бумажки люди превращаются в инолюдей»: премьера клипа творческих наследников Петра Мамонова из Екатеринбурга9 сентября 20211021
Из новой книги стихов Лиды Юсуповой «Шторка»9 сентября 20211068
«Первая в истории якутянка на сцене “Евровидения”» — о дебютном альбоме, участии в телеконкурсах, работе с Manizha и предвзятом отношении8 сентября 20211703
Подлинная история Иисуса, Будды, Мирового змея и Древа познания, пересказанная коммунистом Сергеем Мининым из нервно-психиатрического санатория «Сокольники». Публикация Сергея Бондаренко8 сентября 20211644
Полина Барскова беседует с Наталией Соколовской, Львом Лурье и Любовью Аркус8 сентября 20212829
Анализируя противоречивую карьеру Канье Уэста, Руслан Муннибаев напоминает нам о том, что американский артист — один из самых изобретательных музыкантов от хип-хопа7 сентября 20214247
Полина Колозариди и Леня Юлдашев о выставке Линор Горалик «Одевая демонов»7 сентября 20212373
Филармония открыла сезон российской премьерой Булеза. «Зарядье» ответило «Концертом насекомых»6 сентября 20212621
Наталья Сидоренко о том, как связаны гендер, эпидемия ВИЧ и наркопотребление в России6 сентября 20212441
Вспоминает Михаил Мейлах6 сентября 20213003
Памяти Бориса Львовича Фонкича (28.02.1938 — 02.09.2021)6 сентября 20214804
Дмитрий Степанов снял биографический фильм про Евгения Стрелкова3 сентября 20213701