 
15:37 9 сентября 2021Новости
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Петербургский «Манеж» запускает международную платформу NEW NOW

News_detailed_pictureRecycle Group. New Nature. 2021© Центральный выставочный зал «Манеж»

Центральный выставочный зал «Манеж» в Петербурге объявляет о запуске NEW NOW — международной онлайн-платформы для обмена мнениями и интерпретациями действительности, исследования настоящего момента.

Как сообщают организаторы, платформа NEW NOW призвана помочь аудитории разобраться в текущей повестке дня через обращение к опыту и знаниям ведущих мыслителей современности — теоретиков культуры, философов, антропологов, кураторов, экспертов-практиков в разных областях.

Программа NEW NOW 2021/22 представлена в восьми тематических модулях. Каждый модуль включает в себя модерируемую дискуссию, доступную в режиме онлайн-просмотра, а также список дополнительных материалов.

Среди тем нового сезона: телесность и проблемы идентичности, реальность и пост-правда, технологии и границы свободы, экологическая повестка и нео-мифологизм, трансгуманизм и ментальное здоровье.

Все встречи пройдут на английском языке с синхронным переводом на русский.

Первая дискуссия — «Неомифологии и проблемы дезинтеграции реальности» — состоится 18 сентября. Спикеры: Федерико Кампанья, Реза Негарестани и Сара Шин. Модератор: Александр Вилейкис.

Мероприятия проводятся в рамках международной программы UK — Russia Creative Bridge 2021-2022 при поддержке Отдела культуры и образования Посольства Великобритании в Москве



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