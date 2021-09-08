Фонд «Либеральная миссия» выпустил доклад «Год Навального»

Сегодня, 8 сентября, фонд «Либеральная миссия» опубликовал доклад «Год Навального. Политика протеста в России 2020-2021: стратегии, механизмы и последствия».

Доклад вышел в серии «Либеральная миссия — экспертиза» под редакцией политолога Кирилла Рогова.

«Год назад, 2 сентября немецкие врачи объявили, что Алексей Навальный был отравлен веществом, аналогичным боевому яду "Новичок", — пишет Кирилл Рогов. — Прошедший после это год был окрашен в тона острого политического конфликта, центральным событием которого стали наиболее масштабные с 2011 года массовые протесты и волна полицейского насилия и репрессий, обрушившаяся на общество в ответ. Анализу предпосылок, различных аспектов и последствий этого конфликта посвящен новый доклад Фонда Либеральная миссия "Год Навального. Политика протеста в России 2020–2021: Стратегии, механизмы и последствия"».

Доклад состоит из пяти разделов. Первый раздел написал экономист Сергей Гуриев. Тенденции политической динамики в России последних лет, результатом которых стал этот политический конфликт, развернувшийся в России в 2020–2021 годах, символическим средоточием которого стал оппозиционный политик Алексей Навальный, рассматриваются в наиболее широком контексте общемировых трендов, определяющую роль в которых играет интенсивное распространение широкополосного интернета, почти повсеместно ведущего к снижению доверия к правительству.

Авторы второго раздела, антропологи Александра Архипова и Ирина Козлова и социолог Алексей Захаров, анализируют социально-демографические характеристики протестов в поддержку Алексея Навального и «язык протеста» 2021 года.

В третьем разделе оценивается численность протестов 2021 года, их масштаб и структура на фоне динамики российского протестного движения 2011–2021 годов.

В четвертом разделе анализируются тенденции общественного мнения, способствовавшие формированию «феномена Навального», различных стратегии «протестной политики» в России 2010-х годов, отношение населения к событиям вокруг Навального и протестам в его поддержку.

В заключительном, пятом разделе, написанном группой экспертов «ОВД-Инфо», дается характеристика репрессивных стратегий режима, формировавшихся в ответ на «стратегии протеста» Алексея Навального и его сторонников, и очередного этапа эскалации репрессий в ответ на волну протестов 2021 года.







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