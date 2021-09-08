Объявлена программа детского театрального фестиваля «Маршак»

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Более 50 показов спектаклей для детей и подростков пройдут с 22 октября по 8 ноября в Воронеже на VII Детском театральном фестивале «Маршак».
Как сообщает пресс-служба фестиваля, в нем примет участие 21 театр из Москвы, Петербурга, Твери, Петрозаводска, Красноярска, Канска, Альметьевска и Воронежа, а также из Франции и Румынии.
Зрители увидят 23 постановки — как совсем новые спектакли, выпущенные в прошлом сезоне, в том числе «Маугли», «Гадкий утенок», «Лис PEACE» и «Сахарный ребенок», так и спектакли, уже отмеченные премиями «Золотая маска» и «Арлекин» — «О рыбаке и рыбке», «Крот, который мечтал увидеть солнце», «Фотография, на которой меня нет», «Гензель и Гретель».
Среди режиссеров, представленных в афише «Машака», Борис Константинов, Яна Тумина, Рузанна Мовсесян, Тереза Дурова, Иван Пачин, Полина Стружкова, Юлия Каландаришвили, Екатерина Гороховская, Екатерина Половцева, Вячеслав Игнатов и Мария Литвинова.
Спектакли поставлены по современной детской литературе («Манюня» Н. Абгарян, «Рыбы не тают» Ж. Артса, «Битвы по средам» Г. Шмидта, «Пакс» С. Пеннипакер, «Сахарный ребенок» О. Громовой) и по классическим сказкам. Есть и редкие для театральных подмостков произведения, такие как автобиографический рассказ Виктора Астафьева «Фотография, на которой меня нет» и мультфильм «Дом из маленьких кубиков».
В программу также включены спектакли по произведениям Самуила Маршака, чьим именем назван фестиваль. В этом году зрители смогут увидеть «Колыбельную для мышонка», которую петербургский режиссер Екатерина Ложкина поставила в Красноярском театре кукол.
Кроме того, организаторы фестиваля готовят бесплатную образовательную программу, в которую войдут читки пьес для подростков, мастер-классы, обсуждения спектаклей и творческие встречи. Образовательная программа будет объявлена дополнительно.
Узнать подробнее о программе фестиваля «Маршак» и купить билеты на показы (с 11 сентября) можно на сайте marshakfest.com.
Фестиваль «Маршак» организует дирекция Платоновского фестиваля искусств при поддержке Министерства культуры РФ и Союза театральных деятелей РФ
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