В четырех городах России покажут спектакли независимых театров

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Сегодня, 8 сентября, открылась продажа билетов на представления нового гастрольного проекта «Поехали!». В его афише 19 спектаклей независимых театров, которые с 8 октября по 2 декабря будут поочередно представлены в Москве, Казани, Калуге и Нижнем Новгороде.
В проекте «Поехали!» участвуют «театр post» (Петербург), Pro Art’s (Калуга), ЦТМ (Нижний Новгород), Временное объединение «Хронотоп» (Петербург-Москва), Театральная площадка MOÑ (Казань) с совместными проектами Театральной лаборатории «Угол», «Театра.Акт» и Творческого объединения «Алиф», Театральная компания «Июльансамбль» (Москва).
Гастроли принимают пять площадок, работающих с независимым театром: московский Центр имени Вс. Мейерхольда, казанская площадка MOÑ, калужские площадки Pro Art’s и «Инновационный культурный центр», нижегородский «Центр театрального мастерства».
Оператором проекта стал фонд «Живой город», который много лет выступает проводником современного театра в Казани. Ожидается, что 58 показов соберут около 3000 зрителей.
Запуск проекта произойдет 8 октября одновременно с открытием Новой сцены Центра имени Вс. Мейерхольда, где «театр post» покажет свою премьеру «Space X».
Билеты (от 500 рублей) можно будет купить на сайтах площадок-участников:
Проект «Поехали!» реализуется при поддержке Министерства культуры РФ с использованием гранта президента РФ, предоставленного Фондом президентских грантов
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