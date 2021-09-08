Премия «ФИКШН35» объявила длинный список

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Тридцать девять произведений вошли в длинный список третьего сезона литературной премии для молодых авторов «ФИКШН35».
Список опубликован на сайте премии «ФИКШН35». Как отмечает журнал «Прочтение», среди книг лонг-листа «Павел Чжан и прочие речные твари» Веры Богдановой, «Рана» Оксаны Васякиной, «Край чудес» Ольги Птицевой, «Бог тревоги» Антона Секисова, «Фистула» Артема Серебрякова, «Развлечения для птиц с подрезанными крыльями» Булата Ханова и «Плейлист волонтера» Мршавко Штапича.
Кроме того, объеялен состав жюри третьего сезона премии. В него вошли литературный критик, обозреватель Esquire Максим Мамлыга, драматург и режиссер «Театра.doc», сокуратор фестиваля «Охота за реальностью» Зарема Заудинова, литературный блогер, автор телеграм-канала «Книжный странник» и подкаста «Лед и книги» Дина Озерова, писатель, лауреат премии «Дебют», автор книги «Места не столь населенные» Моше Шанин и директор библиотеки в Московской высшей школе социальных и экономических наук («Шанинка») Вероника Хомякова.
Премия «ФИКШН35» была создана в 2019 году литературными критиками и блогерами для публичного обсуждения произведений авторов не старше 35 лет.
Согласно Положению о премии «ФИКШН35», короткий список из 8 книг будет составлен по итогам публичной дискуссии членов жюри. Победитель будет определен на финальной дискуссии в начале 2022 года.
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