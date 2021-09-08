Объявлена программа литературного фестиваля «Курорт»

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Сегодня, 8 сентября, опубликована полная программа литературного фестиваля «Курорт», который 11 сентября проведет в Доме писателей Комарово Центр Вознесенского совместно с комаровским культурным и гастрономическим проектом «Ларисочная» и Премией Аркадия Драгомощенко.
Расписание
Дом писателей в Комарово
(ул. Кавалерийская, 4/4)
13:30—15:00 — Лекция Бориса Куприянова о Доме писателей в Переделкино
Борис Куприянов, заместитель директора Дома творчества в Переделкино, издатель сайта о книгах и чтении «Горький» и соучредитель книжного магазина «Фаланстер», расскажет о Доме писателей в Переделкино и программе резиденций для писателей и поэтов.
15:00—16:30 — Лекция Александра Скидана «Этос и габитус Аркадия Драгомощенко»
Александр Скидан расскажет о характерном парадоксе в образе Аркадия Драгомощенко, контрасте между усложненными, теоретически нагруженными текстами и битнически-демократичным, контркультурным габитусом их автора. Этот парадокс он рассмотрит, анализируя паратаксис — технику, которую Драгомощенко программным образом задействует в своих произведениях с середины 1980-х.
16:30—17:30 — Беседа с художником и писателем Павлом Пепперштейном о поэзии и Комарово. Модератор: художник и куратор Дмитрий Хворостов
История, места силы и известные жители легендарного поселка в рассказе от автора культовых романов, визионера и графика Павла Пепперштейна.
18:00—20:00 — Церемония вручения Премии Аркадия Драгомощенко
Премия Аркадия Драгомощенко — одно из главных событий в мире молодой поэзии. В этом году премия будет вручена в седьмой раз. С 2019 года генеральным партнером премии является Центр Вознесенского.
Библиотека Комарово
(ул. 3-я Дачная, 8)
12:00—13:30 — Семинар-диалог Павла Арсеньева и Алексея Конакова «Невидимая история, картография и авто-этнография второй культуры, или Литература как антропологическая практика»
В своем семинаре-в-диалоге Павел Арсеньев и Алексей Конаков обсудят важнейшие вопросы литературной технологии и литературного быта. Можно ли редакции жить в коммуне? Допустимо ли печатать стихи своих возлюбленных? Возможно ли издавать русский литературный журнал из Риги, Женевы или Венеции?
13:30–15:00 — Дискуссия Ильи Данишевского, Дмитрия Хворостова и Евгении Сусловой «Совместное высказывание художника и поэта»
Илья Данишевский и Дмитрий Хворостов расскажут о работе над зинами поэта Никиты Сунгатова и художника Сергей Савельева, а также поэта Сергея Уханова и художника Кирилла Гатавана. Также вместе с Евгенией Сусловой участники поговорят о связи между искусством и литературой, различиях и сходствах в работе художника и поэта.
15:00—16:30 — Лекция Ольги Набоковой «Северная Ривьера: дачная жизнь на берегу Финского залива с конца XIX века до наших дней»
Гид, журналист, редактор и переводчик Ольга Набокова расскажет об укладе и истории загородной жизни в Комарово и окрестностях: местах, жителях и их судьбах.
12:00—18:00 — Выставка графики поэта Виктора Сосноры «Небесные каменья»
Графика поэта, лауреата премии Андрея Белого, представителя неподцензурного литературного мира СССР, чьи тексты издавались в самизидате, — в беседке во дворе Библиотеки Комарово.
Бар «Ларисочная»
(ул. 2-я Дачная, 3)
12:00—18:00 — Книжный маркет
Специальные поэтические и краеведческие подборки от книжного магазина «Порядок слов», стенд книжного магазина «Все свободны», книги издательства Центра Вознесенского, а также сразу 6 новых книг выпущенных «Порядком слов» и Центром к фестивалю «Курорт» в сериях «Центрифуга», «ce / su / ra» и новой серии поэтических зинов.
12:00—18:00 — Коллективный проект галереи «Стыд»
Иммерсивная инсталляция в черном вигваме.
17:30—18:00 — Концерт поэта Андрея Родионова и музыканта Александра Зайцева
Поэт, актер и режиссер Андрей Родионов и музыкант Александр Зайцев («Елочные игрушки») представят новую программу.
20:00—21:30 — Концерт «Лучшие хиты разных лет» Михаила Феничева (2h Company, «Есть-Есть-Есть»)
Cвои хиты исполнит диджей, рэпер и музыкант Михаил Феничев, которого не раз называли одним из лучших авторов текстов в русскоязычном хип-хопе.
Прогулки
12:00–13:30 — Экскурсия Ольги Набоковой по Комарово
Гид и журналист Ольга Набокова проведет экскурсию по легендарному поселку. В программе дома писателей, малоизвестные достопримечательности и лучшие виды.
22:00–00:00 — «Ночь геофилософии»
С наступлением сумерек геофилософская группа исследователей и исследовательниц Неизвестного, но Возможного проведет полевую прогулку по комаровскому берегу. Группа расшифрует заговор ландшафта, найдет новые генетические формы воображения и разработает особую систему навигации. На прогулку приглашаются все желающие.
Ведущие:
Оксана Тимофеева, доктор философских наук, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, руководитель программы «Геофилософия и новый материализм» ЦПФ «Стасис» ЕУСПб
Анна Шашкова, магистрантка программы «Геофилософия и новый материализм» ЦПФ «Стасис» ЕУСПб
Андрей Глуховский, магистрант программы «Геофилософия и новый материализм» ЦПФ «Стасис» ЕУСПб
Елена Костылева, поэт
Вано Человеков, геоанархист
Михаил Федорченко, левый акселерационист, теоретик киберкультуры, аспирант ЦПФ «Стасис» ЕУСПб
Александр Сидоров, магистрант программы «Геофилософия и новый материализм» ЦПФ «Стасис» ЕУСПб
Йоэль Регев, кандидат философских наук, доцент ЕУСПб
Вход на фестиваль свободный по регистрации.
Расписание церемонии открытия и двухдневной поэтической резиденции, организованной Премией Аркадия Драгомощенко и Центром Вознесенского в Доме писателей в Комарово — здесь.
Партнеры фестиваля — книжный магазин «Порядок слов», Европейский университет в Санкт-Петербурге, сайт о книгах и чтении «Горький», Филиал №3 СПб ГБУК ЦБС Курортного района библиотеки поселка Комарово, Дом творчества писателей в Комарово
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