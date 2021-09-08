Объявлена программа литературного фестиваля «Курорт»

© Дом творчества писателей в Комарово

Сегодня, 8 сентября, опубликована полная программа литературного фестиваля «Курорт», который 11 сентября проведет в Доме писателей Комарово Центр Вознесенского совместно с комаровским культурным и гастрономическим проектом «Ларисочная» и Премией Аркадия Драгомощенко.

Расписание

Дом писателей в Комарово

(ул. Кавалерийская, 4/4)

18:00—20:00 — Церемония вручения Премии Аркадия Драгомощенко Премия Аркадия Драгомощенко — одно из главных событий в мире молодой поэзии. В этом году премия будет вручена в седьмой раз. С 2019 года генеральным партнером премии является Центр Вознесенского.

16:30—17:30 — Беседа с художником и писателем Павлом Пепперштейном о поэзии и Комарово. Модератор: художник и куратор Дмитрий Хворостов История, места силы и известные жители легендарного поселка в рассказе от автора культовых романов, визионера и графика Павла Пепперштейна.

15:00—16:30 — Лекция Александра Скидана «Этос и габитус Аркадия Драгомощенко» Александр Скидан расскажет о характерном парадоксе в образе Аркадия Драгомощенко, контрасте между усложненными, теоретически нагруженными текстами и битнически-демократичным, контркультурным габитусом их автора. Этот парадокс он рассмотрит, анализируя паратаксис — технику, которую Драгомощенко программным образом задействует в своих произведениях с середины 1980-х.

13:30—15:00 — Лекция Бориса Куприянова о Доме писателей в Переделкино Борис Куприянов, заместитель директора Дома творчества в Переделкино, издатель сайта о книгах и чтении «Горький» и соучредитель книжного магазина «Фаланстер», расскажет о Доме писателей в Переделкино и программе резиденций для писателей и поэтов.



Библиотека Комарово

(ул. 3-я Дачная, 8)

12:00—13:30 — Семинар-диалог Павла Арсеньева и Алексея Конакова «Невидимая история, картография и авто-этнография второй культуры, или Литература как антропологическая практика»



В своем семинаре-в-диалоге Павел Арсеньев и Алексей Конаков обсудят важнейшие вопросы литературной технологии и литературного быта. Можно ли редакции жить в коммуне? Допустимо ли печатать стихи своих возлюбленных? Возможно ли издавать русский литературный журнал из Риги, Женевы или Венеции?

13:30–15:00 — Дискуссия Ильи Данишевского, Дмитрия Хворостова и Евгении Сусловой «Совместное высказывание художника и поэта»



Илья Данишевский и Дмитрий Хворостов расскажут о работе над зинами поэта Никиты Сунгатова и художника Сергей Савельева, а также поэта Сергея Уханова и художника Кирилла Гатавана. Также вместе с Евгенией Сусловой участники поговорят о связи между искусством и литературой, различиях и сходствах в работе художника и поэта.

15:00—16:30 — Лекция Ольги Набоковой «Северная Ривьера: дачная жизнь на берегу Финского залива с конца XIX века до наших дней»



Гид, журналист, редактор и переводчик Ольга Набокова расскажет об укладе и истории загородной жизни в Комарово и окрестностях: местах, жителях и их судьбах.