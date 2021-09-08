 
13:29 8 сентября 2021Новости
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Объявлена программа литературного фестиваля «Курорт»

News_detailed_picture© Дом творчества писателей в Комарово

Сегодня, 8 сентября, опубликована полная программа литературного фестиваля «Курорт», который 11 сентября проведет в Доме писателей Комарово Центр Вознесенского совместно с комаровским культурным и гастрономическим проектом «Ларисочная» и Премией Аркадия Драгомощенко.

Расписание

Дом писателей в Комарово
(ул. Кавалерийская, 4/4)

  • 13:30—15:00 — Лекция Бориса Куприянова о Доме писателей в Переделкино

    Борис Куприянов, заместитель директора Дома творчества в Переделкино, издатель сайта о книгах и чтении «Горький» и соучредитель книжного магазина «Фаланстер», расскажет о Доме писателей в Переделкино и программе резиденций для писателей и поэтов.

  • 15:00—16:30 — Лекция Александра Скидана «Этос и габитус Аркадия Драгомощенко»

    Александр Скидан расскажет о характерном парадоксе в образе Аркадия Драгомощенко, контрасте между усложненными, теоретически нагруженными текстами и битнически-демократичным, контркультурным габитусом их автора. Этот парадокс он рассмотрит, анализируя паратаксис — технику, которую Драгомощенко программным образом задействует в своих произведениях с середины 1980-х.

  • 16:30—17:30 — Беседа с художником и писателем Павлом Пепперштейном о поэзии и Комарово. Модератор: художник и куратор Дмитрий Хворостов

    История, места силы и известные жители легендарного поселка в рассказе от автора культовых романов, визионера и графика Павла Пепперштейна.

  • 18:00—20:00 — Церемония вручения Премии Аркадия Драгомощенко

    Премия Аркадия Драгомощенко — одно из главных событий в мире молодой поэзии. В этом году премия будет вручена в седьмой раз. С 2019 года генеральным партнером премии является Центр Вознесенского.


Библиотека Комарово
(ул. 3-я Дачная, 8)

  • 12:00—13:30 — Семинар-диалог Павла Арсеньева и Алексея Конакова «Невидимая история, картография и авто-этнография второй культуры, или Литература как антропологическая практика»

    В своем семинаре-в-диалоге Павел Арсеньев и Алексей Конаков обсудят важнейшие вопросы литературной технологии и литературного быта. Можно ли редакции жить в коммуне? Допустимо ли печатать стихи своих возлюбленных? Возможно ли издавать русский литературный журнал из Риги, Женевы или Венеции?

  • 13:30–15:00 — Дискуссия Ильи Данишевского, Дмитрия Хворостова и Евгении Сусловой «Совместное высказывание художника и поэта»

    Илья Данишевский и Дмитрий Хворостов расскажут о работе над зинами поэта Никиты Сунгатова и художника Сергей Савельева, а также поэта Сергея Уханова и художника Кирилла Гатавана. Также вместе с Евгенией Сусловой участники поговорят о связи между искусством и литературой, различиях и сходствах в работе художника и поэта.

  • 15:00—16:30 — Лекция Ольги Набоковой «Северная Ривьера: дачная жизнь на берегу Финского залива с конца XIX века до наших дней»

    Гид, журналист, редактор и переводчик Ольга Набокова расскажет об укладе и истории загородной жизни в Комарово и окрестностях: местах, жителях и их судьбах.

  • 12:00—18:00 — Выставка графики поэта Виктора Сосноры «Небесные каменья»

    Графика поэта, лауреата премии Андрея Белого, представителя неподцензурного литературного мира СССР, чьи тексты издавались в самизидате, — в беседке во дворе Библиотеки Комарово.


Бар «Ларисочная»
(ул. 2-я Дачная, 3)

  • 12:00—18:00 — Книжный маркет

    Специальные поэтические и краеведческие подборки от книжного магазина «Порядок слов», стенд книжного магазина «Все свободны», книги издательства Центра Вознесенского, а также сразу 6 новых книг выпущенных «Порядком слов» и Центром к фестивалю «Курорт» в сериях «Центрифуга», «ce / su / ra» и новой серии поэтических зинов.

  • 12:00—18:00 — Коллективный проект галереи «Стыд»

    Иммерсивная инсталляция в черном вигваме.

  • 17:30—18:00 — Концерт поэта Андрея Родионова и музыканта Александра Зайцева

    Поэт, актер и режиссер Андрей Родионов и музыкант Александр Зайцев («Елочные игрушки») представят новую программу.

  • 20:00—21:30 — Концерт «Лучшие хиты разных лет» Михаила Феничева (2h Company, «Есть-Есть-Есть»)

    Cвои хиты исполнит диджей, рэпер и музыкант Михаил Феничев, которого не раз называли одним из лучших авторов текстов в русскоязычном хип-хопе.


Прогулки

  • 12:00–13:30 — Экскурсия Ольги Набоковой по Комарово

    Гид и журналист Ольга Набокова проведет экскурсию по легендарному поселку. В программе дома писателей, малоизвестные достопримечательности и лучшие виды.

  • 22:00–00:00 — «Ночь геофилософии»

    С наступлением сумерек геофилософская группа исследователей и исследовательниц Неизвестного, но Возможного проведет полевую прогулку по комаровскому берегу. Группа расшифрует заговор ландшафта, найдет новые генетические формы воображения и разработает особую систему навигации. На прогулку приглашаются все желающие.

    Ведущие:

    Оксана Тимофеева, доктор философских наук, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, руководитель программы «Геофилософия и новый материализм» ЦПФ «Стасис» ЕУСПб

    Анна Шашкова, магистрантка программы «Геофилософия и новый материализм» ЦПФ «Стасис» ЕУСПб

    Андрей Глуховский, магистрант программы «Геофилософия и новый материализм» ЦПФ «Стасис» ЕУСПб

    Елена Костылева, поэт

    Вано Человеков, геоанархист

    Михаил Федорченко, левый акселерационист, теоретик киберкультуры, аспирант ЦПФ «Стасис» ЕУСПб

    Александр Сидоров, магистрант программы «Геофилософия и новый материализм» ЦПФ «Стасис» ЕУСПб

    Йоэль Регев, кандидат философских наук, доцент ЕУСПб


Вход на фестиваль свободный по регистрации.

Расписание церемонии открытия и двухдневной поэтической резиденции, организованной Премией Аркадия Драгомощенко и Центром Вознесенского в Доме писателей в Комарово — здесь.

Партнеры фестиваля — книжный магазин «Порядок слов», Европейский университет в Санкт-Петербурге, сайт о книгах и чтении «Горький», Филиал №3 СПб ГБУК ЦБС Курортного района библиотеки поселка Комарово, Дом творчества писателей в Комарово



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