Ярмарка молодого современного искусств blazar открывается в Москве

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С 8 по 12 сентября в Музее Москвы пройдет ярмарка молодого современного искусства blazar. В программе стенды 32 галерей, секция независимых художников, секция образовательных учреждений, лекторий и лаунж.
Как сообщают организаторы blazar, 20 московских галерей, чьи стенды откроются на ярмарке, участвуют в проекте «Created in Moscow», созданном совместно с Агентством креативных индустрий Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.
Часть средств от продажи работ молодых художников из Москвы, Калуги и Нижнего Тагила, представленных на стенде благотворительной организации «Во благо», пойдет на оплату грантов для молодых врачей-онкологов.
В первый день ярмарки состоятся более 20 событий. Среди них серия дискуссий с нижегородскими художниками, кураторами и меценатами, дискуссия об арт-менеджменте, встреча с девушками-коллекционерами, мастерская, участники которой освоят азы деловой этики и научатся ориентироваться в юридических аспектах профессионального взаимодействия с институциями, дискуссия с молодыми художниками об NFT-арте, мастер-классы художниц Александры Паперно и Таус Махачевой, серия встреч с галеристами.
Посетители также смогут увидеть один из перформансов, и — в перерывах между мероприятиями — одну из девяти видеоработ, созданных участниками секции независимых художников.
На субботу и воскресенье запланирована детская программа: дети познакомятся с произведениями современных художников в атмосфере арт-ярмарки, узнают о правилах и участниках арт-рынка от авторов до коллекционеров и примут участие в арт-квесте.
Полная программа событий ярмарки blazar и регистрация — здесь.
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