Молодые художники поддержат молодых врачей

Дикий, дикий Уэст
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Благотворительная организация «Во благо» представит стенд на ярмарке молодого искусства Blazar, которая пройдет 8–12 сентября в Музее Москвы. Средства, вырученные от продажи работ со стенда, пойдут на оплату грантов для молодых врачей-онкологов.
Voblago.club – единственная благотворительная организация, которая принимает участие в ярмарке молодого искусства Blazar (сателлит ярмарки Cosmoscow).
На стенде Voblago.club будут представлены работы четырех молодых современных художников из Москвы, Калуги и Нижнего Тагила, а часть вырученных от продажи средств будет перечислена в на работу Высшей школы онкологии, благотворительной программы Фонда медицинских решений «Не напрасно!», для выплаты образовательных грантов молодым врачам-онкологам.
Художники стенда исследуют тему страхов — неизведанного, опасного мира эмоций, о которых не принято говорить.
График, живописец и скульптор Андрей Архипов создает мир вещей, потерявших своих владельцев и стремящихся обрести новую самобытность. Работы Юлии Кривозубовой погружают зрителя в мир причудливых нездешних созданий — жутковатых, но изящных.
Художница радиорыб вспоминает страхи из детства. Алиса Горшенина исследует страх через традиции русского фольклора, возрождая забытые в торопливой современности древние сюжеты.
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