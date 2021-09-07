Молодые художники поддержат молодых врачей

Алиса Горшенина. Текстильная маска «Холодное солнце». Шитье, папье маше; 60х45х15 см © blazar.art

Благотворительная организация «Во благо» представит стенд на ярмарке молодого искусства Blazar, которая пройдет 8–12 сентября в Музее Москвы. Средства, вырученные от продажи работ со стенда, пойдут на оплату грантов для молодых врачей-онкологов.

Voblago.club – единственная благотворительная организация, которая принимает участие в ярмарке молодого искусства Blazar (сателлит ярмарки Cosmoscow).

На стенде Voblago.club будут представлены работы четырех молодых современных художников из Москвы, Калуги и Нижнего Тагила, а часть вырученных от продажи средств будет перечислена в на работу Высшей школы онкологии, благотворительной программы Фонда медицинских решений «Не напрасно!», для выплаты образовательных грантов молодым врачам-онкологам.

Художники стенда исследуют тему страхов — неизведанного, опасного мира эмоций, о которых не принято говорить.

График, живописец и скульптор Андрей Архипов создает мир вещей, потерявших своих владельцев и стремящихся обрести новую самобытность. Работы Юлии Кривозубовой погружают зрителя в мир причудливых нездешних созданий — жутковатых, но изящных.

Художница радиорыб вспоминает страхи из детства. Алиса Горшенина исследует страх через традиции русского фольклора, возрождая забытые в торопливой современности древние сюжеты.







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