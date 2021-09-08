Ars Electronica открывает выставку в Петербурге

8 сентября в 19:00 состоится первое событие параллельной программы проекта «Заземление» — перформанс «Гул Земли» Лилии Акивенсон и Евгения Савенко © AIR / Instagram

8 сентября в более 70 городов мира начинается фестиваль технологического искусства Ars Electronica. В Петербурге в рамках фестиваля пройдет выставка «Заземление» Университета ИТМО, объединившая science art художников из пяти городов России и семи зарубежных стран.

Как сообщают организаторы выставки «Заземление», она будет проходить одновременно на двух площадках на Васильевском острове: в Центральном музее почвоведения имени В.В. Докучаева и в арт-резиденции ИТМО — пространстве AIR. В экспозицию вошли 19 работ, отобранных по итогам международного конкурса.

«Проект "Заземление" заинтересовал нас тем, что рассматривает почву с самых неожиданных ракурсов, и эти размышления перекликаются с темой фестиваля Ars Electronica 2021 – "Цифровизация как новый вызов для общества" (A New Digital Deal). Ведь технологии и данные не существуют в абстрактном облаке — у них всегда есть материальное воплощение: устройство, сервер, провода, и все эти физические объекты так или иначе связаны с землей», — говорит руководитель фестиваля Ars Electronica Кристль Баур.

Художники предлагают непривычные способы взаимодействия с землей. Проект masharu «Музей съедобной земли» — победитель конкурса Prix Ars Electronica 2021 — рассматривает почву как пищу, звуковые керамические скульптуры Карин Бонневаль погружают слушателей во внутреннюю жизнь земли, Ксения Рубан размышляет о геологическом слое, созданном человеком — «вечный» пластик становится для художницы средством консервации ее собственных бактерий, а Юлия Вергазова и Николай Ульянов с помощью машинного обучения создают подошву, которая бережет не только стопу, но и почву.

Выставка в Музее почвоведения (В.О., Биржевой проезд, 6) насыщает постоянную экспозицию музея объектами технологического искусства, открывая в ней новые смысловые «слои» и развивая диалог между прошлым и будущим.

В галерее AIR (В.О., Биржевая линия, 16) представлен, главным образом, видеоарт — визуальные размышления о почве и ее связи с людьми и технологиями. Каждая работа рассказывает свою историю о земле и рождает множество ассоциаций вокруг привычной материи.

Выставка «Заземление» продлится до 18 октября. Среди событий публичной программы выставки два звуковых перформанса: 8 сентября в Музее почвоведения фестиваль откроет «Гул земли» Лилии Акивенсон и Евгения Савенко, а завершит 12 сентября «Оркестр насекомых» под руководством Андрея Бундина. В сентябре-октябре пройдет серия лекций, мастер-классов и других мероприятий на нескольких городских площадках.

Вход на выставку и все события публичной программы свободный. За анонсами можно следить на сайте проекта и в инстаграме пространства AIR.

Проект «Заземление» реализуется при поддержке Райффайзенбанка и Австрийского культурного форума в Москве







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