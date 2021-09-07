Фестиваль современного искусства «Форма» пройдет в Москве

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11 по 12 сентября в московском общественно-деловом пространстве «Басманный двор» пройдет фестиваль современного искусства «Форма». В программе фестиваля концерты экспериментальной музыки, инсталляции, арт-объекты, site-specific театр и перформансы.
Как сообщают организаторы, одной из ключевых тем фестиваля станет практика создания тотального произведения искусства.
Над программой «Формы» работали несколько кураторов, каждый из которых является экспертом в своей области.
Независимый концертный промоутер Игорь Сухов соберет на фестивале актуальных представителей современной российской гитарной сцены: нойз-рок группы JARS, «ИБН», «На ножах», «Союз Озверелых», психоделик-квартет Lucidvox, фем-панк группу из Петербурга «ЛОНО», гаражных панк-рокеров Kick Chill из Брянска, московскую эмо-панк команду «даша онзероад».
Экспериментальная сцена фестиваля под руководством Дениса Смагина представит разнообразных артистов и направления — от пост-академической музыки до авангардной электроники.
На сцене выступят лидеры «якутского техно» URAAN и кросс-жанровый проект на стыке экспериментальной электроники и эмбиент-музыки Corell продюсера, композитора и саунд-артиста Романа Кутнова, проект «Хайлайтер» московского мультихудожника и музыканта Саши Князева, команда «Всадники ЖКХ», основанная Сергеем Голиковым, Станиславом Кардоновым и Борисом Шкарповым, а также коллективы импровизационной музыки: инди-джаз квартет The RIG (Russian Improv Group) — проект Сергея Храмцевича, исполняющий фьюжн с элементами фри-джаза, фолка и боссановы, ансамбль новой музыки метамодерна Kymatic.
Артист-импровизатор Борис Лесной и «Фонема-хор» представят «Шепот-оперу», содержание которой составляют фонетические ландшафты и формулы, с оригинальной музыкальной программой выступит мастер импровизации на модульных синтезаторах Федор Веткалов, а Олег Кулик представит перформанс, в котором люди будут менять себе лица.
Среди участников музыкальной программы семейный дуэт Sintipon, исполняющий атмосферный электро-поп с уклоном в краут-рок, и инструментальное трио «Дочь придет в гости», основатели которого играют интеллектуальный фанк-джаз-гараж.
Узнать подробности программы и купить билеты можно на сайте фестиваля.
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