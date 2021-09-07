Умер Жан-Поль Бельмондо

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Сегодня, 6 сентября, в Париже в возрасте 88 лет умер французский актер Жан-Поль Бельмондо.

Об этом сообщает Le Parisien.

Жан-Поль Бельмондо родился в 1933 году в парижском пригороде Нейи-сюр-Сен, в юности увлекался спортом, в 19 лет стал чемпионом Парижа по боксу в полусреднем весе и вошел в состав сборной Франции, но решил стать профессиональным актером. В 1952 году окончил актерский факультет Парижской консерватории драматического искусства.

С 1950 года играл в театре, c 1956 года снимался в кино. В 1960 году роль молодого преступника Мишеля Пуакара в фильме Жан-Люка Годара «На последнем дыхании» (À bout de souffle) превратила молодого актера в культовую фигуру французской новой волны.

Впоследствии Бельмондо сыграл в картинах Годара «Женщина есть женщина» (Une femme est une femme, 1961) и «Безумный Пьеро» (Pierrot le Fou, 1965), также снимался у Витторио Де Сики, Луи Маля, Алена Рене, Анри Вернея, Клода Лелуша, Франсуа Трюффо, Клода Шаброля, Филиппа де Брока и других известных режиссеров, часто исполнял характерные роли (авантюристов и харизматичных циников) в комедиях и боевиках, практически все трюки в которых исполнял сам.

Четырежды актер сыграл в самых кассовых фильмах года во Франции: в «Супермозге» (Le Cerveau, 1969) Жерара Ури, в «Страхе над городом» (Peur sur la ville, 1975) Анри Вернея, в «Чудовище» (L’Animal, 1977) Клода Зиди и в «Асе из асов» (L’As des as, 1982) Жерара Ури.

Кроме того, в числе самых популярных фильмов с участием Бельмондо «Леон Морен, священник» (Léon Morin, prêtre, 1961) Жан-Пьера Мельвиля, «Обезьяна зимой» (Un singe en hiver, 1962), «Сто тысяч долларов на солнце» (Cent mille dollars au soleil, 1964) и «Взломщики» (Le Casse, 1971) Анри Вернея, «Человек из Рио» (L'Homme de Rio, 1964) и «Великолепный» (Le Magnifique, 1973) Филиппа де Брока, «Борсалино» (Borsalino, 1970) Жака Дере, «Профессионал» (Le Professionnel, 1981) Жоржа Лотнера.

Всего на его счету Жан-Клода Бельмондо более 80 ролей. В 2001 году актер перенес инсульт, в 2008 году вернулся к работе, в 2015 году объявил о завершении своей карьеры в кино.

Лауреат премии «Сезар» за роль в фильме «Баловень судьбы» (Itinéraire d’un enfant gâté, 1988) Клода Лелуша, почетной «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля (2011), премии «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля за вклад в мировой кинематограф (2016).







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