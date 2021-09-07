Умер Жан-Поль Бельмондо

Дикий, дикий Уэст
Анализируя противоречивую карьеру Канье Уэста, Руслан Муннибаев напоминает нам о том, что он — один из самых изобретательных музыкантов от хип-хопа7 сентября 20211157
Сегодня, 6 сентября, в Париже в возрасте 88 лет умер французский актер Жан-Поль Бельмондо.
Об этом сообщает Le Parisien.
Жан-Поль Бельмондо родился в 1933 году в парижском пригороде Нейи-сюр-Сен, в юности увлекался спортом, в 19 лет стал чемпионом Парижа по боксу в полусреднем весе и вошел в состав сборной Франции, но решил стать профессиональным актером. В 1952 году окончил актерский факультет Парижской консерватории драматического искусства.
С 1950 года играл в театре, c 1956 года снимался в кино. В 1960 году роль молодого преступника Мишеля Пуакара в фильме Жан-Люка Годара «На последнем дыхании» (À bout de souffle) превратила молодого актера в культовую фигуру французской новой волны.
Впоследствии Бельмондо сыграл в картинах Годара «Женщина есть женщина» (Une femme est une femme, 1961) и «Безумный Пьеро» (Pierrot le Fou, 1965), также снимался у Витторио Де Сики, Луи Маля, Алена Рене, Анри Вернея, Клода Лелуша, Франсуа Трюффо, Клода Шаброля, Филиппа де Брока и других известных режиссеров, часто исполнял характерные роли (авантюристов и харизматичных циников) в комедиях и боевиках, практически все трюки в которых исполнял сам.
Четырежды актер сыграл в самых кассовых фильмах года во Франции: в «Супермозге» (Le Cerveau, 1969) Жерара Ури, в «Страхе над городом» (Peur sur la ville, 1975) Анри Вернея, в «Чудовище» (L’Animal, 1977) Клода Зиди и в «Асе из асов» (L’As des as, 1982) Жерара Ури.
Кроме того, в числе самых популярных фильмов с участием Бельмондо «Леон Морен, священник» (Léon Morin, prêtre, 1961) Жан-Пьера Мельвиля, «Обезьяна зимой» (Un singe en hiver, 1962), «Сто тысяч долларов на солнце» (Cent mille dollars au soleil, 1964) и «Взломщики» (Le Casse, 1971) Анри Вернея, «Человек из Рио» (L'Homme de Rio, 1964) и «Великолепный» (Le Magnifique, 1973) Филиппа де Брока, «Борсалино» (Borsalino, 1970) Жака Дере, «Профессионал» (Le Professionnel, 1981) Жоржа Лотнера.
Всего на его счету Жан-Клода Бельмондо более 80 ролей. В 2001 году актер перенес инсульт, в 2008 году вернулся к работе, в 2015 году объявил о завершении своей карьеры в кино.
Лауреат премии «Сезар» за роль в фильме «Баловень судьбы» (Itinéraire d’un enfant gâté, 1988) Клода Лелуша, почетной «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля (2011), премии «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля за вклад в мировой кинематограф (2016).
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
17:12Музей МХАТ и «Роза Азора» готовят выставку о творческих династиях
16:26БДТ объявил планы на новый сезон
16:04Объявлен короткий список премии «Ясная Поляна»
15:43Книгу Феликса Новикова представят в Музее архитектуры
15:09Молодые художники поддержат молодых врачей
14:08Фестиваль современного искусства «Форма» пройдет в Москве
12:15«Мемориал» представит выставку «Андрей Сахаров — академик совести»
11:33«Мелодия» выпустила пластинку Майи Кристалинской
6 сентября 2021Все новости
Анализируя противоречивую карьеру Канье Уэста, Руслан Муннибаев напоминает нам о том, что он — один из самых изобретательных музыкантов от хип-хопа7 сентября 20211157
Полина Колозариди и Леня Юлдашев о выставке Линор Горалик «Одевая демонов»7 сентября 2021859
Филармония открыла сезон российской премьерой Булеза. «Зарядье» ответило «Концертом насекомых»6 сентября 20211509
Наталья Сидоренко о том, как связаны гендер, эпидемия ВИЧ и наркопотребление в России6 сентября 20211382
Вспоминает Михаил Мейлах6 сентября 20211845
Памяти Бориса Львовича Фонкича (28.02.1938 — 02.09.2021)6 сентября 20213223
Дмитрий Степанов снял биографический фильм про Евгения Стрелкова3 сентября 20212792
К 55-летию Янки Дягилевой: первая публикация фрагмента биографической книги Сергея Гурьева «Над пропастью весны. Жизнь и смерть Янки Дягилевой»3 сентября 202117184
Что у них там случилось? Часть 22 сентября 20213654
Сентиментальная неоклассика в палатах Ивана Грозного: премьера клипа московского композитора и его камерного ансамбля2 сентября 20212811
Памяти Ольги Сергеевны Северцевой (2 сентября 1931 года — 13 июля 2021 года)2 сентября 20213427
Выставка уместного искусства на таманской винодельне1 сентября 20213035