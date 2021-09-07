Вручена премия «Чистый звук»

© Pure Sound Award / YouTube

3 сентября на сцене московского театра «Школа современной пьесы» состоялась церемония награждения лауреатов II Международной премии за лучшую аудиозапись произведений российской академической музыки «Чистый звук», учрежденной Российским музыкальным союзом.

Вручение премии сопровождалось гала-концертом с участием оркестра современной музыки OpensoundOrchestra, Камерного хора Московской консерватории под руководством Александра Соловьева, пианистки Екатерина Мечетина и оперной певицы Елены Терентьевой. Запись трансляции церемония доступна на YouTube-канале премии «Чистый звук».

«Организаторы премии получили свыше 150 заявок, в шорт-лист вошли 40 лучших аудиозаписей, это очень-очень много часов музыки, — цитирует ТАСС ведущего церемонии, члена жюри Юлиана Макарова. — Релизы оценивало два жюри, и в составе судейских комиссий были профессиональные звукорежиссеры, музыканты, именитые деятели культуры и искусства».

Премия «Чистый звук» присуждена в восьми номинациях:

Опера

I премия — «Octavia. Trepanation» Дмитрия Курляндского (издатель: FancyMusic)

II премия — медиаопера «Планета Пи» Ираиды Юсуповой (издатель: Ираида Юсупова)

III премия — «52» Александра Маноцкова (издатель: FancyMusic)

Хоровые произведения

I премия — «Русское Рождество. Русская хоровая музыка от строчного пения до XX века» (издатель: Московская консерватория)

II премия — «Анатолий Константинович Лядов: Хоровая музыка» (издатель: Toccata Classics)

III премия — «Антология современной хоровой музыки композиторов России. Том 2. Сочинения С. Слонимского» (издатель: фирма «Мелодия».

Оркестровая музыка

I премия — «Возрождаем наследие русских композиторов. Леонид Половинкин» (издатель: Российский государственный музыкальный телерадиоцентр)

II премия — «Mosolov — Symphony No. 5 & Harp Concerto» (издатель: Naxos)

III премия — «Чайковский 2020» (издатель: Sony Music Entertainment Russia)

Камерная вокальная музыка

I премия — «Сергей Рахманинов. Романсы» (издатель — Московская консерватория)

II премия — «Всеволод П. Задерацкий. Вокальный цикл “Поэма о русском солдате”» (издатель: ассоциация «Музыкальная планета»)

III премия — «Medtner: ‘Incantation’ Complete Songs Volume 1» (издатель: Brilliant Classics)

Камерная инструментальная музыка, ансамбль

I премия — «Павел Карманов: Музыка для Алексея Любимова» (издатель: фирма «Мелодия»)

II премия — «Divertissement Chamber Orchestra — White Balance» (издатель: FancyMusic)

III премия — «Юрий Буцко. Камерные сочинения» (издатель: Московская консерватория)

Камерная инструментальная музыка, соло

I премия — «Звуковой обзор 2/6» (издатель: фирма «Мелодия»)

II премия — «Like Breath. Карильонные импровизации» (издатель: творческое объединение Artes Mirabiles)

III премия —«Balakirev Complete Piano Works 4: Scherzi and Other Works» (издатель: Naxos Grand Piano)

Реставрация архивных аудиозаписей

I премия — «Шостакович играет Шостаковича» (издатель: фирма «Мелодия»)

II премия — «Николай Каретников. Симфония №4» (издатель: фирма «Мелодия»)

III премия — «Святослав Рихтер в ансамблях» (издатель: Московская консерватория)

Смешанная номинация

I премия — «Герман Галынин. Первая полная антология камерно-оркестровых партитур и струнно-смычковых ансамблей» (издатель: Toccata Classics, London)

II премия — «Балет “Синяя птица” по пьесе Мориса Метерлинка» (издатель: Детский музыкальный театр имени Наталии Сац)

III премия — «Звуковой обзор 4/6» (издатель: фирма «Мелодия»)



Премия «Чистый звук» вручается раз в два года, первая церемония награждения состоялась в октябре 2019 года. Проект направлен на развитие отечественной композиторской школы, индустрии звукозаписи и музыкальной культуры в целом.

По словам генерального директора Российского музыкального союза Александра Клевицкого, «Чистый звук» восстанавливает справедливость: «Незримые участники произведения — звукорежиссеры — всегда были обделены вниманием. Наша премия открыла этих замечательных людей».







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