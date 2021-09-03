«Эшколот» дополнил сентябрьскую программу

Беседу о Леонарде Коэне, семинары, посвященные венецианскому эссе Иосифа Бродского, и презентацию документального романа о Герде Таро организует в сентябре культурно-образовательный проект «Эшколот».

9 сентября при поддержке фонда Генезис совместно с культурным центром «Бейт Ави Хай» в Иерусалиме состоится онлайн-встреча «Who by Fire. Леонард Коэн на войне Судного Дня».

Когда началась Война Судного дня (1973), Леонард Коэн находился в личном и творческом кризисе. Он собрал чемодан и приехал в Израиль. Выступления Коэна на фронте стали частью израильской мифологии, однако он сам про них никогда ничего не говорил.

Израильский журналист и писатель Матти Фридман изучил неизвестные рукописи и дневниковые записи Леонарда Коэна, проанализировал тексты песен, взял интервью у тех, кто слышал его на фронте, и написал книгу. О своей новой книге «Who by Fire» он поговорит с журналистом Коби Мейданом и певицей Айей Корем. Беседа пройдет на иврите с синхронным переводом на русский.

Начало в 20:00, чтобы подключиться к Zoom-трансляции, необходимо заранее бесплатно зарегистрироваться здесь.

13 и 14 сентября в библиотеке Достоевского пройдут семинары, на которых будут представлены два прочтения эссе Иосифа Бродского «Набережная неисцелимых».

На семинаре 13 сентября Олег Лекманов сконцентрируется на цитатах в «Набережной неисцелимых» и на том, какую функцию в эссе они выполняют. Слушателям рекомендовано предварительно прочитать «Ламарка» Мандельштама, «Незнакомку» Блока, а также два стихотворения Иосифа Бродского – «24 декабря 1971 года» и «Пятая годовщина».

14 сентября семинар проведет Аркадий Ковельман. Что общего между Афинами и Иерусалимом, между суровым еврейским Богом, требующим исполнения заповедей, и богами Олимпа — прекрасными и жестокими? Лектор вместе со слушателями пройдет по маршруту мысли Бродского.

Начало в 20:00, для участия в семинарах (очного или заочного) необходимо заранее зарегистрироваться здесь.

19 сентября при поддержке фонда Генезис совместно с издательством «Книжники» и Итальянским институтом культуры в Москве проект «Эшколот» организует презентацию книги Хелены Янечек «Герда Таро: двойная экспозиция».

Документальный роман о Герде Таро — антифашистке, первой женщине-фоторепортере, погибшей в охваченной гражданской войной Испании, — был удостоен в Италии престижной премии «Стрега» (2018) и издан на десятках языков по всему миру. Главный редактор издательства «Книжники» Борух Горин представляет книгу, а ее автор Хелена Янечек рассказывает о Герде Таро через «медленное чтение» нескольких фотографий.

Начало в 19:00, подробности и регистрация — здесь.







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