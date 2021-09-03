Фестиваль re:Formers Fest пройдет в Москве и Петербурге

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2 октября концертом в московском парке «Зарядье» откроется III Международный фестиваль актуальной классики re:Formers Fest. Фестиваль будет проходить до 12 октября в Москве и Петербурге, артисты из России, Канады, Индии, США и Франции сыграют восемь концертов и проведут четыре интерактивных мастер-класса.
Как сообщают организаторы фестиваля, среди участников re:Formers Fest в этом году гуру южноиндийской карнатик музыки Б.С. Манджунатх и Варияшри Венугопал, американский хореограф, постановщик шести опер Роберта Уилсона Джона Бокаер, французский квартет саксофонистов «Хабанера», победитель конкурса Dutch Classical Talent, сопрано из Канады Элизабет Хетерингтон, саксофонист Виталий Ватуля, пианистка Мария Немцова, альтист Сергей Полтавский скрипачи Роман Минц и Илья Мовчан.
В программе фестиваля несколько российских премьер. На концерте открытия фестиваля в московском парке «Зарядье» будут представлены новейшие камерные сочинения, а на заключительном концерте в Московской консерватории прозвучат фортепианный концерт «Skyfall» Якоба тер Вельдхауса и произведение «Dances» Луи Анриессена.
Классическую музыку и танец соединит Джона Бокаер в музыкально-хореографической поэме «Обратная перспектива», которая будет исполнена при участии одного из основателей re:Formers Fest, саксофониста Виталия Ватули.
Площадками фестиваля станут парк и концертный зал «Зарядье», Московская консерватория, ГМИИ имени А.С. Пушкина, а также Яани Кирик (Петербург).
Подробнее об участниках и программе фестиваля re:Formers Fest можно узнать на его сайте.
Партнеры фестиваля — посольство Королевства Нидерландов, посольство Франции, Фонд Президентских грантов, парк «Зарядье», отель «Кортъярд Марриотт», компания Yamaha
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