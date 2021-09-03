ABBA выпустит первый альбом за 40 лет

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5 ноября состоится релиз нового студийного альбома шведской поп-группы ABBA. Он станет для нее первым с 1981 года, когда вышел альбом «The Visitors».
Как сообщает The Guardian, новая пластинка будет называться «Voyage», на ней будет десять композиций, в том числе песня, посвященная Рождеству.
Две песни с альбома «Voyage» 2 сентября появились на YouTube-канале группы, это «I Still Have Faith In You» и «Don't Shut Me Down».
Участники ABBA — Бенни Андерссон, Агнета Фельтског, Анни-Фрид Лингстад и Бьорн Ульвеус — также объявили, что в мае 2022 года в лондонском Олимпийском парке в специально построенном зале Abba Arena на 3000 мест начнется серия концертов под названием «Voyage». На этих концертах омоложенные цифровые изображения музыкантов, разработанные ведущей голливудской компанией в области визуальных эффектов Industrial Light & Magic, будут выступать в сопровождении живого ансамбля.
«Такая радость снова работать вместе! Мне очень нравится то, что у нас получилось», — прокомментировала воссоединение группы Лингстад. «Настоящие гении», — сказала она об Андерссоне и Ульвеусе.
Ульвеус в свою очередь выразил восхищение пением Лингстад и Фельтског: «Я был совершенно поражен тем, как они исполнили эти песни. Их вокал не сравнится ни с чем!»
«Мы действительно отправляемся в неизведанное. Наши более молодые версии ведут нас в будущее», — добавил Андерссон.
Группа ABBA была создана в Стокгольме в 1972 году, два года спустя она принесла Швеции первую победу на конкурсе «Евровидение». В последующие годы ABBA объездила с гастролями множество стран и стала одной из самых успешных групп в истории поп-музыки. По данным BBC, во всем мире продано около 400 млн синглов и альбомов ABBA.
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