Российская молодежная архитектурная биеннале объявила финалистов

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Сегодня, 2 сентября, стали известны финалисты III Российской молодежной архитектурной биеннале, которая пройдет с 25 по 27 ноября в городе Иннополисе (Республика Татарстан).
Как сообщают организаторы биеннале, в отборочном туре участвовали 620 проектов из 16 стран и 92 городов. Дирекция получила заявки от молодых (до 35 лет) русскоязычных архитекторов из России, стран СНГ, Европы, Азии, Африки, Северной Америки и Ближнего Востока.
В финал отобрано 30 заявок.
Тема биеннале в 2021 году — «Рабочее пространство будущего».
Победителю конкурса предстоит трансформировать недостроенный торгово-административный центр (17 289 кв.м), возвести новое здание на прилегающей территории и связать их воедино согласно общей философии нового рабочего пространства, где будут учтены инновационные тренды и реалии эпохи COVID-19. Впервые в истории биеннале конкурсный объект расположен в самом сердце Казани — районе Татарская слобода.
В жюри конкурса вошли эксперты мировой и российской архитектуры: британский архитектор Асиф Хан, управляющий партнер бюро LANGHOF Кристоф Лангхофф, основательница архитектурного бюро Veech Х Veech GmbH Маша Виич-Космачева, а также победители предыдущей биеннале — Александр Аляев, творческое объединение «Лето», бюро «КБ 11» и MEGABUDKA.
Финалисты III Российской архитектурной биеннале:
Авторские коллективы
Индивидуальные участники
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