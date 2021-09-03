 
17:21 2 сентября 2021Новости
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Российская молодежная архитектурная биеннале объявила финалистов

News_detailed_picture© archbiennale.ru

Сегодня, 2 сентября, стали известны финалисты III Российской молодежной архитектурной биеннале, которая пройдет с 25 по 27 ноября в городе Иннополисе (Республика Татарстан).

Как сообщают организаторы биеннале, в отборочном туре участвовали 620 проектов из 16 стран и 92 городов. Дирекция получила заявки от молодых (до 35 лет) русскоязычных архитекторов из России, стран СНГ, Европы, Азии, Африки, Северной Америки и Ближнего Востока.

В финал отобрано 30 заявок.

Тема биеннале в 2021 году — «Рабочее пространство будущего».

Победителю конкурса предстоит трансформировать недостроенный торгово-административный центр (17 289 кв.м), возвести новое здание на прилегающей территории и связать их воедино согласно общей философии нового рабочего пространства, где будут учтены инновационные тренды и реалии эпохи COVID-19. Впервые в истории биеннале конкурсный объект расположен в самом сердце Казани — районе Татарская слобода.

В жюри конкурса вошли эксперты мировой и российской архитектуры: британский архитектор Асиф Хан, управляющий партнер бюро LANGHOF Кристоф Лангхофф, основательница архитектурного бюро Veech Х Veech GmbH Маша Виич-Космачева, а также победители предыдущей биеннале — Александр Аляев, творческое объединение «Лето», бюро «КБ 11» и MEGABUDKA.

Финалисты III Российской архитектурной биеннале:

Авторские коллективы

  • «СОЮЗ» (Москва)
  • TRY architecture (Москва)
  • Бюро «Схема» (Москва)
  • Консорциум Statika (Москва)
  • Студия Tiarch (КГАСУ) (Казань)
  • «SKNYPL+Владислав Капустин» (Москва)
  • TOBE Architects (Петербург)
  • «СИНДИКАТ» (Москва)
  • M-A SPACE (Москва)
  • A61&YY (Тюмень)
  • KLAUZUAspb (Петербург)
  • Archifellows (Москва)
  • Бюро KATARSIS ab (Минеральные Воды)
  • «КБ МОРЕ» (Казань)
  • 22STUDIO (Воронеж)
  • BUGOR (Москва)
  • HEADS GROUP (Москва)
  • .ket (Москва)
  • Kremnev atelier (Ярославль)
  • «KAS architects + Роман Бердник» (Петербург)
  • ARCHSLON (Москва)
  • Beton (Казань)
  • AB CD («ПроГород») (Ростов-на-Дону)


Индивидуальные участники

  • Анна Рябова (Москва)
  • Иван Шильников (Москва)
  • Заурбек Тотров (Владикавказ)
  • Кристина Койвистойнен-Хатламаджиян (Москва)
  • Виктория Хохлова (Тюмень)
  • Александр Таслунов (Вологда)


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