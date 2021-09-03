Российская молодежная архитектурная биеннале объявила финалистов

Сегодня, 2 сентября, стали известны финалисты III Российской молодежной архитектурной биеннале, которая пройдет с 25 по 27 ноября в городе Иннополисе (Республика Татарстан).

Как сообщают организаторы биеннале, в отборочном туре участвовали 620 проектов из 16 стран и 92 городов. Дирекция получила заявки от молодых (до 35 лет) русскоязычных архитекторов из России, стран СНГ, Европы, Азии, Африки, Северной Америки и Ближнего Востока.

В финал отобрано 30 заявок.

Тема биеннале в 2021 году — «Рабочее пространство будущего».

Победителю конкурса предстоит трансформировать недостроенный торгово-административный центр (17 289 кв.м), возвести новое здание на прилегающей территории и связать их воедино согласно общей философии нового рабочего пространства, где будут учтены инновационные тренды и реалии эпохи COVID-19. Впервые в истории биеннале конкурсный объект расположен в самом сердце Казани — районе Татарская слобода.

В жюри конкурса вошли эксперты мировой и российской архитектуры: британский архитектор Асиф Хан, управляющий партнер бюро LANGHOF Кристоф Лангхофф, основательница архитектурного бюро Veech Х Veech GmbH Маша Виич-Космачева, а также победители предыдущей биеннале — Александр Аляев, творческое объединение «Лето», бюро «КБ 11» и MEGABUDKA.

Финалисты III Российской архитектурной биеннале:

Авторские коллективы

«СОЮЗ» (Москва)

TRY architecture (Москва)

Бюро «Схема» (Москва)

Консорциум Statika (Москва)

Студия Tiarch (КГАСУ) (Казань)

«SKNYPL+Владислав Капустин» (Москва)

TOBE Architects (Петербург)

«СИНДИКАТ» (Москва)

M-A SPACE (Москва)

A61&YY (Тюмень)

KLAUZUAspb (Петербург)

Archifellows (Москва)

Бюро KATARSIS ab (Минеральные Воды)

«КБ МОРЕ» (Казань)

22STUDIO (Воронеж)

BUGOR (Москва)

HEADS GROUP (Москва)

.ket (Москва)

Kremnev atelier (Ярославль)

«KAS architects + Роман Бердник» (Петербург)

ARCHSLON (Москва)

Beton (Казань)

AB CD («ПроГород») (Ростов-на-Дону)



Индивидуальные участники

Анна Рябова (Москва)

Иван Шильников (Москва)

Заурбек Тотров (Владикавказ)

Кристина Койвистойнен-Хатламаджиян (Москва)

Виктория Хохлова (Тюмень)

Александр Таслунов (Вологда)





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