Bang Bang Education проведет онлайн-фестиваль современного искусства

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15-16 сентября пройдет бесплатный онлайн-фестиваль «Искусство завтра», организованный школой дизайна и иллюстрации Bang Bang Education.

Список участников, расписание и регистрация доступны на сайте фестиваля.

«Современное искусство проблематизирует происходящее и исследует сценарии будущего. Что нужно знать, чтобы диалог с искусством состоялся? Какие медиа, среды, языки используют художники, чтобы говорить о настоящем и будущем? Чего требует от искусства современная реальность и что искусство требует от реальности? Обо всем этом и многом другом расскажут художники, кураторы, галеристы и теоретики искусства», — сообщают организаторы фестиваля.

Участники:

::vtol:: (Дмитрий Морозов) — художник, сочетающий в своих работах искусство, науку и технологии. Создает роботизированные инсталляции, гибридные и интерактивные проекты.

Протей Темен — российский современный художник, работающий с графикой, видео и книгами на пересечении абстракции и науки.

Илья Федотов-Федоров — российский художник. Работает в направлении инсталляций, исследует отношения между человеком и природой.

Никита Реплянский — цифровой художник, создатель функциональных протезов, партнер немецкого агентства Trashymuse.

Софья Симакова — соосновательница онлайн-галереи SAMPLE, куратор галереи современного искусства «Триумф».

Андрей Паршиков — куратор и арт-критик, член кураторской команды фонда V–A–C.

Антонина Баевер — постконцептуальный художник.

Станислав Шурипа — художник и теоретик, куратор, преподаватель, ректор Института современного искусства Иосифа Бакштейна.

Никита Лукьянов — художник, графический дизайнер и фотограф.

Елена Ищенко — куратор, исследователь.



Список участников будет дополняться.







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