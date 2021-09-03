 
15:05 2 сентября 2021Новости
700

Bang Bang Education проведет онлайн-фестиваль современного искусства

News_detailed_picture© Bang Bang Education

15-16 сентября пройдет бесплатный онлайн-фестиваль «Искусство завтра», организованный школой дизайна и иллюстрации Bang Bang Education.

Список участников, расписание и регистрация доступны на сайте фестиваля.

«Современное искусство проблематизирует происходящее и исследует сценарии будущего. Что нужно знать, чтобы диалог с искусством состоялся? Какие медиа, среды, языки используют художники, чтобы говорить о настоящем и будущем? Чего требует от искусства современная реальность и что искусство требует от реальности? Обо всем этом и многом другом расскажут художники, кураторы, галеристы и теоретики искусства», — сообщают организаторы фестиваля.

Участники:

  • ::vtol:: (Дмитрий Морозов) — художник, сочетающий в своих работах искусство, науку и технологии. Создает роботизированные инсталляции, гибридные и интерактивные проекты.
  • Протей Темен — российский современный художник, работающий с графикой, видео и книгами на пересечении абстракции и науки.
  • Илья Федотов-Федоров — российский художник. Работает в направлении инсталляций, исследует отношения между человеком и природой.
  • Никита Реплянский — цифровой художник, создатель функциональных протезов, партнер немецкого агентства Trashymuse.
  • Софья Симакова — соосновательница онлайн-галереи SAMPLE, куратор галереи современного искусства «Триумф».
  • Андрей Паршиков — куратор и арт-критик, член кураторской команды фонда V–A–C.
  • Антонина Баевер — постконцептуальный художник.
  • Станислав Шурипа — художник и теоретик, куратор, преподаватель, ректор Института современного искусства Иосифа Бакштейна.
  • Никита Лукьянов — художник, графический дизайнер и фотограф.
  • Елена Ищенко — куратор, исследователь.


Список участников будет дополняться.



Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

Поделиться ссылкой / Share
facebooktwitterвконтакте
Сегодня на сайте