Выставка Леонида Тишкова пройдет в Туле

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Сегодня, 2 сентября, в Доме Крафта, филиале Тульского историко-архитектурного музея (ТИАМ) открывается выставка Леонида Тишкова «Мифологии. Библиотека художника».
Об этом сообщает сайт ТИАМа.
Сегодня в 19:00 Леонид Тишков проведет кураторскую экскурсию по выставке.
Вадим Касаткин, культуролог:
«В течение многих лет, начиная с таких "неподходящих" 90-х годов прошлого века, Леонид Тишков был не только художником, издателем и демиургом, но и куратором выставок книг других художников и поэтов, первая из которых состоялась в Российской государственной библиотеке, тогда еще "Ленинке", в 1994 году. В том же году выставка "Книги русских и советских художников. 1910—1993", организованная совместно Национальной библиотекой Франции и Национальным центром искусства и культуры Жоржа Помпиду, прошла в Узерше, Франция. Вскоре выставки последовали одна за другой: Эдинбург, Бристоль, Лондон, Оденсе, Екатеринбург, Нижний Новгород... Одна из них, "Книга как проект визуального искусства. Самиздат 80–90-х годов в России", прошла в галерее "Графийон" в Праге, а потом в музее Энди Уорхола в Меджилаборцах (Словакия). На ней Леонид Тишков показал книги художников и поэтов 90-х годов, назвав это явление Постсамиздатом. При этом, интерес куратора был сфокусирован, главным образом, на формате малотиражной книги. Впрочем, в коллекцию "Даблуса", насчитывающую несколько сот наименований, входят не только малотиражные, но и уникальные книги, созданные независимыми издателями, художниками и поэтами, а также отдельные образцы малой полиграфии: листовки, приглашения, флаеры и др.
На выставке в ТИАМе представлена часть "библиотеки художника", в которой сделан акцент на визуальную поэзию, текстовые и художественные эксперименты 90-х годов, наследующие книжным опытам футуристов начала XX века. Поэтому экспозиция начинается с "красной строки" — корпуса литографских и иных малотиражных изданий того времени из коллекции Государственного музея им. В.В. Маяковского. Именно книги таких фигур, как Ильязд, Крученых, Филонов, Каменский, Хлебников, Терентьев и других, менее известных, но не менее героических, – вдохновляли творцов конца века, поэтому сопоставление двух вовсе не «комплементарных» эпох не должно казаться натяжкой, но, скорее, Знаком. С середины 80-х и все 90-е годы художники и поэты на собственные средства печатали и распространяли свои творения, как это делали их знаменитые ныне предшественники. Тогда-то и возник Постсамиздат, который, просуществовав более двух десятилетий, с началом XXI века, стал постепенно исчезать: в искусство и литературу пришли государственные институции, гранты и галереи. Однако сам этот феномен, по-хорошему «беззаконный» и полный завидной внутренней свободы, уже успел подвергнуться «первичной» музеефикации, а значит чей-то вчерашний задор стал более чем легитимным явлением Большой культуры. Стал и стал. Большой и Большой. Ему-то что?!. Он и сам еще не знает, какой он. Самое время примериться. Поэтому внимательно смотрим выставку, анализируем увиденное, синтезируем услышанное и тихо расходимся».
Выставка Леонида Тишкова «Мифологии. Библиотека художника» в Доме Крафта (проспект Ленина, 25) продлится до 14 ноября.
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