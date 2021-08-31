«Новая опера» откроет сезон русской музыкой

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14 и 15 сентября на сцене Московского театра «Новая опера» имени Е.В. Колобова состоятся первые концерты нового, 31-го сезона. В программе произведения Чайковского, Стравинского и Прокофьева.
«Для открытия выбраны монументальные произведения, которые стали частью огромного, длительного процесса осмысления в русском искусстве важнейших архетипов европейской культуры», — сообщает пресс-служба театра.
14 сентября в концертном исполнении прозвучат первый акт оперы Чайковского «Орлеанская дева» и опера-оратория Стравинского «Царь Эдип».
Партию Иоанны в «Орлеанской деве» исполнит артистка Молодежной оперной программы Большого театра, сопрано Мария Мотолыгина. Другие партии готовят сопрано Кристина Бикмаева, тенор Михаил Новиков, басы Борис Жуков, Владимир Кудашев, Михаил Первушин.
В роли Рассказчика в «Царе Эдипе» выступит Лоран Илер — этуаль балета Парижской оперы, художественный руководитель балетной труппы Московского академического Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. Партии Царя Эдипа исполнит тенор Георгий Васильев, партию Иокасты — меццо-сопрано Маргарита Некрасова. В других партиях: тенор Антон Бочкарев, басы Алексей Антонов, Виталий Ефанов, Михаил Первушин.
Концерт 15 сентября откроет симфонический цикл, посвященный 130-летию со дня рождения Прокофьева. Прозвучат сюита из балета «Стальной скок», Концерт №4 для фортепиано с оркестром и Симфония №4. Сольную партию в фортепианном концерте исполнит Йол Юм Сон (Южная Корея).
Оба вечера за дирижерским пультом оркестра «Новой оперы» будет Валентин Урюпин, который дебютирует в статусе главного дирижера — музыкального руководителя театра.
Весной и летом 2022 года состоятся оперные премьеры нового сезона. Театр представит сочинения, которые еще не ставились на российской сцене: 14 апреля — «Мертвый город» Корнгольда (музыкальный руководитель и дирижер – Валентин Урюпин, режиссер-постановщик — Василий Бархатов), 8 июля — «Стиффелио» Верди (музыкальный руководитель и дирижер — Александр Самоилэ, режиссер-постановщик — Екатерина Одегова).
С 24 ноября по 5 декабря 2021 года Екатеринбургский театр современной хореографии «Провинциальные танцы» под руководством Татьяны Багановой откроет на сцене «Новой оперы» новый проект — Dance-резиденцию, которая станет ежегодной.
19 и 23 января 2022 года в «Новой опере» пройдет Крещенский фестиваль (дирижер — Валентин Урюпин), 21 января впервые состоится выступление в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (дирижер — Филипп Чижевский).
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