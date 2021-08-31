Объявлены лауреаты премии «Инновация-2021»

© Андрей Швецов

27 августа в Нижнем Новгороде состоялась церемония награждения победителей премии «Инновация-2021».

Запись церемонии можно посмотреть на сайте премии. Как сообщает пресс-служба Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ), победителями в семи конкурсных номинациях стали:

«Проект года»

Выставочный проект «Лаборатория будущего. Кинетическое искусство в России» (куратор — Юлия Аксенова; координатор — Елизавета Павлычева; продюсер — Анна Ялова). Центральный выставочный зал «Манеж», Петербург.

«Куратор года»

Анна Буали, Анастасия Буланова, Алина Стуликова, Ольга Шишко. Онлайн-проект «100 способов прожить минуту». ГМИИ, Москва.

«Художник года»

Сергей Филатов. Персональная выставка «Сад ускользающих соноров: звуковая архитектура». Новосибирский государственный художественный музей.

«Региональный проект»

Выставка «Прометей космического века» (Дина Ахметова, Анастасия Максимова, Янина Пруденко, Кирилл Светляков). Галерея современного искусства Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, Казань.

«Новая генерация»

Елизавета Коновалова. Проект «Свобода. 1919. 2020». Центр творческих индустрий «Фабрика», Москва.

«Образовательный проект»

Публичная образовательная программа и выставка «Иди» (Александра Бубнова, Никита Гойнов, Петр Стабровский, Анастасия Шипицина). Музей современного искусства PERMM, Пермь.

«Книга года»

Андрей Смирнов, монография «В поисках потерянного звука. Экспериментальная звуковая культура России и СССР первой половины ХХ века».



Оргкомитет также вручил премии в двух внеконкурсных номинациях: премию «За вклад в развитие современного искусства» получил художник Николай Полисский, премию «За поддержку современного искусства России» — Санкт-Петербургский благотворительный фонд культуры и искусства «ПРО АРТЕ» и его основательница Елена Коловская.

Специальный приз Французского института при посольстве Франции в России получила Евгения Ржезникова за инсталляцию «Мертвые души. Картотека Гоголевских ландшафтов Российской Империи» в Музее Москвы.

В 2021 году на конкурс было подано 460 заявок, проекты номинантов премии «Инновация-2021» были представлены на выставке в Волго-Вятском филиале ГМИИ (ГЦСИ Нижний Новгород — Арсенал).







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