 
14:25 30 августа 2021Новости
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Объявлены лауреаты премии «Инновация-2021»

News_detailed_picture© Андрей Швецов

27 августа в Нижнем Новгороде состоялась церемония награждения победителей премии «Инновация-2021».

Запись церемонии можно посмотреть на сайте премии. Как сообщает пресс-служба Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ), победителями в семи конкурсных номинациях стали:

  • «Проект года»
    Выставочный проект «Лаборатория будущего. Кинетическое искусство в России» (куратор — Юлия Аксенова; координатор — Елизавета Павлычева; продюсер — Анна Ялова). Центральный выставочный зал «Манеж», Петербург.

  • «Куратор года»
    Анна Буали, Анастасия Буланова, Алина Стуликова, Ольга Шишко. Онлайн-проект «100 способов прожить минуту». ГМИИ, Москва.

  • «Художник года»
    Сергей Филатов. Персональная выставка «Сад ускользающих соноров: звуковая архитектура». Новосибирский государственный художественный музей.

  • «Региональный проект»
    Выставка «Прометей космического века» (Дина Ахметова, Анастасия Максимова, Янина Пруденко, Кирилл Светляков). Галерея современного искусства Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, Казань.

  • «Новая генерация»
    Елизавета Коновалова. Проект «Свобода. 1919. 2020». Центр творческих индустрий «Фабрика», Москва.

  • «Образовательный проект»
    Публичная образовательная программа и выставка «Иди» (Александра Бубнова, Никита Гойнов, Петр Стабровский, Анастасия Шипицина). Музей современного искусства PERMM, Пермь.

  • «Книга года»
    Андрей Смирнов, монография «В поисках потерянного звука. Экспериментальная звуковая культура России и СССР первой половины ХХ века».


Оргкомитет также вручил премии в двух внеконкурсных номинациях: премию «За вклад в развитие современного искусства» получил художник Николай Полисский, премию «За поддержку современного искусства России» — Санкт-Петербургский благотворительный фонд культуры и искусства «ПРО АРТЕ» и его основательница Елена Коловская.

Специальный приз Французского института при посольстве Франции в России получила Евгения Ржезникова за инсталляцию «Мертвые души. Картотека Гоголевских ландшафтов Российской Империи» в Музее Москвы.

В 2021 году на конкурс было подано 460 заявок, проекты номинантов премии «Инновация-2021» были представлены на выставке в Волго-Вятском филиале ГМИИ (ГЦСИ Нижний Новгород — Арсенал).



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