Объявлен шорт-лист премии «Инновация-2021»

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Сегодня, 28 апреля, на пресс-конференции в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) были объявлены номинанты Государственной премии в области современного искусства «Инновация-2021», а также представлена новая стратегия проведения конкурса.
Как сообщает пресс-служба ГМИИ, в 2021 году на соискание премии было подано 460 заявок, из которых эксперты сформировали шорт-листы в номинациях «Проект года», «Куратор года», «Художник года», «Новая генерация», «Образовательный проект» и «Региональный проект».
Список номинантов опубликован на сайте премии. Экспертный совет номинации «Книга года» начнет свою работу в конце мая 2021 года.
Выставка номинантов «Инновации-2021» пройдет с 23 июня по 29 августа в Волго-Вятском филиале ГМИИ (ГЦСИ Нижний Новгород — Арсенал). Церемония вручения премии состоится 27 августа.
Директор ГМИИ Марина Лошак представила на пресс-конференции новую стратегию конкурса и планы его развития:
«Стратегические и структурные изменения премии “Инновация” назревали давно, они продиктованы и внутренней логикой конкурса, и неизбежными требованиями времени. Широкое профессиональное сообщество принимало участие только в формировании списка номинантов и выборе лауреатов — в состав экспертных советов и жюри всегда приглашались представители разных некоммерческих институций и независимые специалисты. Однако мы с самого начала были убеждены в том, что общенациональная премия в области современного искусства должна быть делом не одного, но многих, и мы считаем крайне важным именно сегодня инициировать объединение профессионального сообщества для ее проведения. В связи с этим, до начала приема заявок на следующую премию “Инновация” мы инициируем серию профессиональных и общественных дискуссий для обсуждения будущей структуры конкурса. Таким образом мы сможем достичь максимальной прозрачности в его реорганизации».
Ведущие российские музеи и некоммерческие институции приняли предложение стать соорганизаторами конкурса «Инновация». В их числе Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Московский музей современного искусства, Мультимедиа Арт Музей, Москва, Музей современного искусства «Гараж», Фонд V-A-C, Музей современного искусства PERMM, Музейный центр «Площадь Мира» (Красноярск) и ЦВЗ «Манеж» (Петербург).
Таким образом, отметили в пресс-службе ГМИИ, в результате реформы премия «Инновация» станет общим делом профессионального сообщества, занимающегося современной культурой и искусством.
Кроме того, на сегодняшней пресс-конференции было подписано соглашение между ГМИИ и правительством Нижегородской области. Комментируя подписание соглашения, губернатор региона Глеб Никитин сообщил, что в год 800-летия Нижнего Новгорода будет реализован ряд совместных проектов: «"Инновация" — важный, но не единственный проект, который Пушкинский музей организует при поддержке правительства Нижегородской области. Диапазон этих проектов очень широк: от прошлого – через восемь веков — к будущему».
В юбилейном году в Нижнем Новгороде состоятся выставки «Шухов. Формула архитектуры» и «Город как графика», выставка итальянского искусства из коллекции ГММИ, пройдет фестиваль текстов об искусстве «Вазари», будет реализована культурно-просветительская программа в районах города Нижнего Новгорода «Районные истории». В Москве и Нижнем Новгороде запланированы образовательные программы, стажировки и семинары для сотрудников музеев.
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