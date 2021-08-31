Выставка современной анимации пройдет в Перми

3 сентября в Пермской государственной художественной галерее откроется выставка современной авторской анимации «Движение воображения».

Как сообщает сайт Министерства культуры Пермского края, выставка расскажет о феномене режиссера-художника и представит работы авторов, известных нестандартными графическими, повествовательными и техническими решениями.

«Зрители увидят не только фильмы современных аниматоров, но и "кухню" анимации: рабочие материалы, эскизы, раскадровки, рисунки, которые помогают понять, как художники мыслят и что делают, когда создают мультфильмы», — говорится в сообщении.

Участники выставки: Анна Буданова, Константин Бриллиантов, Дмитрий Геллер, Борис Казаков, Анжелла Липская, Иван Максимов, Ирина Рубина, Наталья Рысс, Саша Свирский, Евгений Стрелков, Андрей Суздалев, Надя Федотова, Светлана Филиппова.

Кураторская группа: Евгений Стрелков, Владимир Береснев, Надежда Свирская.

Монтаж экспозиции: Алексей Путинцев и #БАТЯКОЧЕВАР.

Выставка «Движение воображения» в Пермской государственной художественной галерее продлится до 31 октября.







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