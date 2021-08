Умер Ли «Скрэтч» Перри

© beatsource.com

29 августа в возрасте 85 лет умер один из основоположников регги и даб-музыки, ямайский музыкант и продюсер Ли «Скрэтч» Перри.

Об этом сообщает Rolling Stone.

Ли «Скрэтч» Перри (Рэйнфорд Хью Перри) родился в 1936 году в бедной семье на западе Ямайки, в 15 лет ушел из школы, продавал пластинки в музыкальном магазине, в начале 1960-х переехал в столицу Ямайки, город Кингстон и начал работать на студии звукозаписи Studio One, где продюсировал записи местных групп.

В 1963 году записал свою первую песню, «Old For New». Настоящим хитом стал сингл «Chicken Scratch» (1965), которому Перри обязан своим псевдонимом. В 1968 году на лейбле Amalgamated Records вышли его первые песни в стиле регги, в том числе «The Upsetter» и «People Funny Boy».

В 1973 году Перри основал в Кингстоне студию и лейбл Black Ark, на которой он записывал собственные композиции и продюсировал звезд регги — Боба Марли и The Wailers, Джуниора Байлза, Джуниора Марвина, The Heptones, The Congos и Макса Ромео. На своей студии Перри много и свободно экспериментировал — многократно перезаписывал треки, накладывая новые ритмы и звуки, использовал записи уличного шума и полицейских сирен, фрагменты саундтреков из спагетти-вестернов, голливудских фильмов ужасов и гонконгских боевиков. В сочетании с глубоким, реверберирующим басом и бесплотными соло на духовых это звучание на десятилетия определило технику сэмплирования музыки в самых разных жанрах.

После того, как студия в 1978 году сгорела студия Black Ark, Перри уехал с Ямайки, жил в Великобритании и США, в 1988 году обосновался в Швейцарии. Давал концерты и продюсировал записи других музыкантов, с конца 1980-х сотрудничал с британскими продюсерами Адрианом Шервудом и Нилом Фрейзером. Среди артистов, с которыми он выступал и записывался, также были Beastie Boys, Andrew W.K., Ari Up, The Clash, The Orb и Борис Гребенщиков — Перри работал на Ямайке над записью регги-сборников группы «Аквариум».

За свою карьеру Ли «Скрэтч» Перри принял участие в записи десятков альбомов и компиляций, в 2003 году музыкант получил премию «Грэмми» в номинации «Лучший регги-альбом» за пластинку «Jamaican E.T.», в 2004 году журнал Rolling Stone включил его в свой список 100 величайших артистов всех времен.







