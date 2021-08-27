Коллектив НИИТИАГ опубликовал резолюцию против уничтожения института

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24 августа в НИИ теории и истории архитектуры и градостроительства (НИИТИАГ) состоялось собрание, на котором была принята резолюция коллектива НИИТИАГ в связи с попыткой ликвидации института.
Скан резолюции опубликован на сайте НИИТИАГ.
В документе упомянуты решения, направленные на упразднение автономии филиала НИИТИАГ, которые с начала года приняло руководство Центрального научно-исследовательского и проектного института Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (ЦНИИП Минстроя России).
Последними в этом ряду стало Положение о филиале, датированное 12 августа, которое предписывает переезд сотрудников филиала в здание головной организации под предлогом несоответствия здания, где располагается НИИТИАГ (Москва, ул. Душинская, д. 9), требованиям пожарной безопасности. Коллектив НИИТИАГ требует отмены нового Положения о филиале и приказа о переезде.
«Собрание коллектива НИИТИАГ признает эти действия шагами к ликвидации нашего института как обособленной организации, результатом чего станет прекращение почти восьмидесятилетней деятельности главного научного центра теории и истории архитектуры и градостроительства в России и в масштабе СНГ», — говорится в резолюции.
Кроме того, коллектив полностью поддерживает просьбу дирекции НИИТИАГ о восстановлении института в статусе самостоятельной организации — ФГБУ или ФГБНИУ — с переводом в ведение Министерства науки и высшего образования РФ.
«Подобное радикальное решение, — считают авторы документа, — могло бы снять множество проблем и обеспечило бы плодотворную работу института и качественное выполнение государственного задания».
Резолюция направлена гендиректору ЦНИИП Минстроя России, министру строительства и ЖКХ РФ, президенту Российской академии архитектуры и строительных наук. Также на собрании принято решение о публикации резолюции в виде открытого письма.
За день до собрания коллектива в фейсбуке НИИТИАГ появилось сообщение:
«НИИ теории и истории архитектуры и градостроительства сопротивляется реорганизации уже почти полгода. Сейчас, в августе, институт, похоже, почти погиб. В недавнем письме президенту РФ ученые просят перенести институт из безразличного к фундаментальной науке Минстроя в ведение Минобрнауки, а дирекция говорит о решимости защищать коллектив до конца. Причем в "обстановке, приближенной к боевой" в институте продолжает идти научная работа: проводят конференции, готовят сборники, пишут статьи и монографии».
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