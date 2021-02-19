Минстрой собирается ликвидировать НИИТИАГ

С 1951 года НИИТИАГ издает сборник научных трудов «Архитектурное наследство», в котором публикуются результаты новейших исследований по истории архитектуры и градостроительства России, материалы одноименной ежегодной научной конференции, а также работы студентов и аспирантов профильных отделений российских вузов © Издательский дом «Коло»

С 1 марта потеряет самостоятельность Научно-исследовательский институт теории и истории архитектуры и градостроительства (НИИТИАГ), который сейчас является обособленным филиалом Центрального научно-исследовательского и проектного института Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (ЦНИИП Минстроя России).

Как сообщает сайт «Хранители наследия», уже изданы приказы об упразднении бухгалтерии и отдела кадров НИИТИАГ, дальнейшая оптимизация института предусматривает перевод его сотрудников в штат ЦНИИП Минстроя, при этом их численность сократится с 145 до 19 человек.

«НИИТИАГ... имеет долгую и непростую историю. Начиная с 1944 года, когда был создан институт, не раз изменялись его название и приоритеты в направленности исследований, но основной функцией всегда оставалась фундаментальная разработка широкого круга вопросов истории и теории архитектуры», — говорится в сообщении на сайте НИИТИАГ.

НИИТИАГ выпускает ежегодник «Архитектурное наследство», проводит исследования более чем по 40 научным темам в области архитектуры и градостроительства, сотрудники института также работают над научными проектами в рамках госпрограммы «Развитие науки и технологий», а также грантам Российского фонда фундаментальных исследований и других организаций.

В 2014 году институт стал филиалом ЦНИИП Минстроя. По информации «Хранителей наследия», в руководстве ведомства ранее заявляли, что не видят НИИТИАГ в качестве самостоятельного подразделения в будущей структуре организаций Минстроя.

«НИИТИАГ — это бренд, наши сотрудники писали и фундаментальную "Всеобщую историю архитектуры", и сотни научных работ, удостоенных отечественных и международных премий, — прокомментировал «Хранителям наследия» руководитель НИИТИА Армен Казарян. — Прекращение исследовательской деятельности института нанесет большой урон отечественной науке».







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