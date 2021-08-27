«Никола-Ленивец» запускает Школу тактильных моделей

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До 3 сентября принимаются заявки на участие в Школе тактильных проектов — новом проекте арт-парка «Никола-Ленивец».
Для того, чтобы подать заявку, нужно заполнить онлайн-форму и прислать портфолио на почту opencall@nikola-lenivets.ru с темой письма «Школа тактильных моделей».
Организаторы приглашают к участию художников, архитекторов, скульпторов, инженеров, дизайнеров — всех, кто уже имеет опыт в изготовлении макетов и хочет погрузиться в новое для себя измерение инклюзии.
Участникам школы предстоит узнать об особенностях взаимодействия с незрячими людьми, тактильном восприятии, технике тифлокомментария (описания объектов и явлений для незрячих людей), а также принять участие в изготовлении тактильных макетов арт-объектов, представленных в парке «Никола-Ленивец».
Преподавать в Школе тактильных проектов будут:
Занятия будут проходить c 20 по 30 сентября на территории арт-парка «Никола-Ленивец» (деревня Никола-Ленивец Дзержинского района Калужской области).
Обучение и проживание бесплатно. Питание и дорога оплачиваются участниками самостоятельно.
По желанию участников школы мы можем предложить комплексное питание в кафе «Угра» и организовать общий для всех трансфер из Москвы в Никола-Ленивец в день заезда и из Никола-Ленивца в Москву в день выезда.
Отбор участников школы производится на конкурсной основе. Количество мест ограничено.
Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов
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