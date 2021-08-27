«Никола-Ленивец» запускает Школу тактильных моделей

Брайлевский альбом на выставке «Истории, которых не было» © Предоставлено пресс-службой Политехнического музея

До 3 сентября принимаются заявки на участие в Школе тактильных проектов — новом проекте арт-парка «Никола-Ленивец».

Для того, чтобы подать заявку, нужно заполнить онлайн-форму и прислать портфолио на почту opencall@nikola-lenivets.ru с темой письма «Школа тактильных моделей».

Организаторы приглашают к участию художников, архитекторов, скульпторов, инженеров, дизайнеров — всех, кто уже имеет опыт в изготовлении макетов и хочет погрузиться в новое для себя измерение инклюзии.

Участникам школы предстоит узнать об особенностях взаимодействия с незрячими людьми, тактильном восприятии, технике тифлокомментария (описания объектов и явлений для незрячих людей), а также принять участие в изготовлении тактильных макетов арт-объектов, представленных в парке «Никола-Ленивец».

Преподавать в Школе тактильных проектов будут:

Ольга Шу — скульптор, руководитель Мастерской тактильных макетов Михаила и Ольги Шу, специалист по адаптации музейных экспозиций для посетителей с нарушением зрения. В работе по изготовлению моделей для незрячих специализируется на переводе произведений живописи и графики в рельефные изображения.

— скульптор, руководитель Мастерской тактильных макетов Михаила и Ольги Шу, специалист по адаптации музейных экспозиций для посетителей с нарушением зрения. В работе по изготовлению моделей для незрячих специализируется на переводе произведений живописи и графики в рельефные изображения. Михаил Шу — инженер, сооснователь Мастерской тактильных макетов Михаила и Ольги Шу, специалист по адаптации музейных экспозиций для посетителей с нарушением зрения. В работе по изготовлению моделей для незрячих специализируется на подборе материалов, поиске технических решений и на ведении архитектурных проектов.

— инженер, сооснователь Мастерской тактильных макетов Михаила и Ольги Шу, специалист по адаптации музейных экспозиций для посетителей с нарушением зрения. В работе по изготовлению моделей для незрячих специализируется на подборе материалов, поиске технических решений и на ведении архитектурных проектов. Оксана Осадчая — сотрудница отдела инклюзивных проектов Центра педагогического мастерства, член совета по доступности Политехнического музея. Проводит занятия для взрослых и детей про шрифт Брайля и общение с людьми с инвалидностью.

— сотрудница отдела инклюзивных проектов Центра педагогического мастерства, член совета по доступности Политехнического музея. Проводит занятия для взрослых и детей про шрифт Брайля и общение с людьми с инвалидностью. Галя Новоторцева — специалист по адаптации культурных инициатив для слепых и слабовидящих посетителей. На протяжении последних семи лет проводит экскурсии, создает тифлокомментарии и тактильную графику для разных музеев России, в том числе для Музея современного искусства «Гараж», ГМИИ имени А.С. Пушкина, Еврейского музея и центра толерантности. Автор многочисленных статей по адаптации музейных программ для слепых и слабовидящих.

— специалист по адаптации культурных инициатив для слепых и слабовидящих посетителей. На протяжении последних семи лет проводит экскурсии, создает тифлокомментарии и тактильную графику для разных музеев России, в том числе для Музея современного искусства «Гараж», ГМИИ имени А.С. Пушкина, Еврейского музея и центра толерантности. Автор многочисленных статей по адаптации музейных программ для слепых и слабовидящих. Ксения Дмитриева — проектный менеджер, тифлокомментатор первой категории. Руководитель программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». Занимается разработкой и продвижением социальных проектов, направленных на улучшение жизни незрячих и слабовидящих людей.



Занятия будут проходить c 20 по 30 сентября на территории арт-парка «Никола-Ленивец» (деревня Никола-Ленивец Дзержинского района Калужской области).

Обучение и проживание бесплатно. Питание и дорога оплачиваются участниками самостоятельно.

По желанию участников школы мы можем предложить комплексное питание в кафе «Угра» и организовать общий для всех трансфер из Москвы в Никола-Ленивец в день заезда и из Никола-Ленивца в Москву в день выезда.

Отбор участников школы производится на конкурсной основе. Количество мест ограничено.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов







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