Двадцать моноспектаклей вошли в программу фестиваля Solo

Сцена из спектакля «Непорочная» Словенского национального театра © Театральный центр СТД РФ «На Страстном»

С 1 по 10 октября Союз театральных деятелей России и Театральный центр СТД РФ «На Страстном» проведут XIII Московский международный фестиваль моноспектаклей Solo. В программе фестиваля 20 моноспектаклей из 12 регионов России и трех зарубежных стран.

В Театральном центре «На Страстном» и в камерном пространстве «Боярских палат СТД» можно будет увидеть постановки из Брюсселя, Флоренции, Марибора, Костаная, Новосибирска, Красноярска, Томска, Калининграда, Перми, Твери, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Скопина, Ижевска, Москвы и Петербурга.

Пять моноспектаклей покажут московские театры — «Мастерская Петра Фоменко», театр «Практика» и Мастерская Дмитрия Брусникина, Театр российской армии, Театр музыки и поэзии п/р Елены Камбуровой и «Ведогонь-театр» (Зеленоград).

Зарубежная афиша фестиваля включает моноспектакли бельгийской компании Needcompany, Словенского национального театра, итальянской компании Sotterraneo и Областного русского драматического театра Казахстана (Костанай).

Среди участников региональной программы фестиваля в этом году Евгений Гришковец, представляющий по город Калининград, и Андрей Пашнин, заслуженный артист РФ, председатель Красноярского отделения СТД РФ.

Полностью афиша XIII Московского международного фестиваля моноспектаклей Solo приводится на сайте Театрального центра «На Страстном».







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