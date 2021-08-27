Проект победителя конкурса Audi Born-Digital Award покажут в Москве

Арт-группа «Ворожея». Safari Verucca. 2021 (визуализация геймплея) © Предоставлено пресс-службой Cosmoscow

Со 2 по 19 сентября в пространстве Audi City Moscow (Никольская, 10) будет показан проект «Safari Verucca» арт-группы «Ворожея», победителя второго ежегодного конкурса Audi Born-Digital Award.

Проект «Safari Verucca» открывает параллельную программу 9-й Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow.

Тема конкурса — «Фантастика» — в проекте победителей раскрывается через прогнозирование сценариев воображаемого будущего. Как сообщает пресс-служба Cosmoscow, в шоу-руме Audi City Moscow появится фантастический офис вымышленной туристической компании, заполненный чужеродными артефактами, будто привезенными из далеких миров.

Арт-группа «Ворожея» (Анна Афонина, Валерия Грай, Настя Короткова, Мария Романова) работает с образностью корпоративного языка и исследуют маниакальное стремление к эффективности. Изучая поэтику креативного класса, фриланса и зум-конференций, художницы создают собственную мифологию воображаемых корпораций, дополняя ее загадочными образами.

В своей работе «Safari Verucca» они приглашают посетителей отправиться в виртуальное путешествие по дикой, неосвоенной фантастической планете, нетронутой человеком, с роскошными перламутровыми пейзажами, населенными уникальной флорой и фауной.

Конкурс Audi Born-Digital Award организован компанией Audi и Фондом Cosmoscow с целью поддержки российских медиа-художников и развития цифрового искусства в стране. Призовой фонд конкурса — 950 000 рублей — выплачивается в качестве гонорара и для покрытия расходов на реализацию проекта.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU