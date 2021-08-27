Проект победителя конкурса Audi Born-Digital Award покажут в Москве

На белой полосе
Памяти Майка Науменко (1955–1991): писатель Александр Кушнир — о всесоюзной славе «Зоопарка»27 августа 20211193
Со 2 по 19 сентября в пространстве Audi City Moscow (Никольская, 10) будет показан проект «Safari Verucca» арт-группы «Ворожея», победителя второго ежегодного конкурса Audi Born-Digital Award.
Проект «Safari Verucca» открывает параллельную программу 9-й Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow.
Тема конкурса — «Фантастика» — в проекте победителей раскрывается через прогнозирование сценариев воображаемого будущего. Как сообщает пресс-служба Cosmoscow, в шоу-руме Audi City Moscow появится фантастический офис вымышленной туристической компании, заполненный чужеродными артефактами, будто привезенными из далеких миров.
Арт-группа «Ворожея» (Анна Афонина, Валерия Грай, Настя Короткова, Мария Романова) работает с образностью корпоративного языка и исследуют маниакальное стремление к эффективности. Изучая поэтику креативного класса, фриланса и зум-конференций, художницы создают собственную мифологию воображаемых корпораций, дополняя ее загадочными образами.
В своей работе «Safari Verucca» они приглашают посетителей отправиться в виртуальное путешествие по дикой, неосвоенной фантастической планете, нетронутой человеком, с роскошными перламутровыми пейзажами, населенными уникальной флорой и фауной.
Конкурс Audi Born-Digital Award организован компанией Audi и Фондом Cosmoscow с целью поддержки российских медиа-художников и развития цифрового искусства в стране. Призовой фонд конкурса — 950 000 рублей — выплачивается в качестве гонорара и для покрытия расходов на реализацию проекта.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
17:26Коллектив НИИТИАГ опубликовал резолюцию против уничтожения института
16:12«Никола-Ленивец» запускает Школу тактильных моделей
15:35Двадцать моноспектаклей вошли в программу фестиваля Solo
15:17Проект победителя конкурса Audi Born-Digital Award покажут в Москве
13:49«Ленком Марка Захарова» откроет филиал в МДМ
11:56Объявлена программа фестиваля «48 часов Новосибирск»
26 августа 2021
18:21Тереза Иароччи Мавика: Я очень рада дискуссии
16:30Выставка урбанистического искусства откроется в галерее JARTВсе новости
Памяти Майка Науменко (1955–1991): писатель Александр Кушнир — о всесоюзной славе «Зоопарка»27 августа 20211193
Сухово-Кобылин в Пскове и в «Балтийском доме»27 августа 2021706
Екатерина Андреева о I Хельсинкской биеннале27 августа 2021753
Обыкновенное признание в любви: премьера клипа певицы и актрисы Анастасии Терели27 августа 2021883
Лидер венгерской группы Mordái Шома Нове — о том, как он открыл для себя фолк и почему решил соединять его с психоделическим роком и фри-джазом26 августа 20211456
Новые и старые фильмы от Александрова до Дени Коте26 августа 20211630
Постфолк, невероятные импровизаторы, целительный эмбиент и хороводы в зале: гид по шоукейс-фестивалю новой музыки от его программного директора26 августа 20211666
Премьера новой серии анимационного документального проекта «Хорошо помню»26 августа 20212066
Intervals: как устроен первый нижегородский медиафестиваль. Ксюша Чеховская и Иван Нефёдкин (radugadesign) — о цифровой материи, NFT и новом экспозиционном языке25 августа 20212010
Об одной загадочной строчке Варлама Шаламова25 августа 20213055
Обратная сторона снов в клипе певицы Celebrine и графической повести художницы Анны Домини «Sanaторий»25 августа 20211883
В Зальцбурге поставили «Нетерпимость-1960» Луиджи Ноно25 августа 20212134