«Ленком Марка Захарова» откроет филиал в МДМ

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Будущей весной у Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» появится первый филиал. Он создается на базе Московского дворца молодежи (МДМ).
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра Марка Варшавера.
«Это Комсомольский проспект, МДМ, совершенно чудное место. Это будет совершенно новый зал, где специально владельцы убирают один из ресторанов, на этом месте уже строится для нас театр», — рассказал директор.
По его словам, работы будут завершены к марту-апрелю 2022 года. Новый зал рассчитан на 608 мест.
«У нас на основной сцене 625 мест. Фактически появится вторая площадка для "Ленкома", которой нам очень не хватает. Потому что сейчас в нашем репертуаре 22 спектакля и удается сыграть в лучшем случае по одному разу в месяц», — пояснил Марк Варшавер.
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