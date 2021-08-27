Объявлена программа фестиваля «48 часов Новосибирск»

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Гёте-Институт в Новосибирске, Центр культуры ЦК19 и кураторы фестиваля «48 часов Нойкельн» (48 Stunden Neukölln) объявляют программу второго фестиваля современного искусства «48 часов Новосибирск», который пройдет с 17 по 19 сентября.

Как сообщает пресс-служба Центра культуры ЦК19, тема фестиваля этого года — «Ошибка выжившего» — предлагает участникам широкий спектр интерпретации: от осмысления вопросов экзистенциального толка до механизмов отбора и исключения, от обращения к глобальным кризисам и общественным процессам до локальных стратегий выживания самого художественного сообщества.

В программу вошли кураторские проекты в разных форматах: site-specific перформансы, интервенции и инсталляции в городской среде, выставки в пространствах художественных самоорганизаций, музыкальные выступления, дискуссии, артист-токи, конференция инициатив современного искусства, итоги лабораторий, гостевые проекты и, конечно, показ работ сибирских художников по итогам открытого приема заявок.

Участниками фестиваля «48 часов Новосибирск» станут художники, кураторы, исследователи, музыканты и перформеры из России, Германии и Узбекистана.

Среди них микротерритория Город Устинов (Ижевск), сообщество beznazvaniia (Междуреченск-Тула), Дмитрий Гомзяков (Томск), Оксана Будулак (Красноярск), Александр Никольский (Кемерово), коллектив Jonajavo, Тибо де Ройтер, Катрин Хаммельштайн, Вибке Хайбер, Лея Софи Майер, Каролин Пфлюгер и Надин Тоден (все — Берлин).

Программу фестиваля дополнят спутниковые события. При содействии Фонда Розы Люксембург в рамках «Летней лаборатории мутаций» пройдет выставка, на которой в формате видеоинсталляции будут представлены результаты июльской экспедиции коллектива «Что делать» (Петербург) и сибирских участников в Краснообск. А 20–21 сентября при поддержке Музея современного искусства «Гараж» в театральном зале НГОНБ пройдет профессиональная мини-конференция инициатив современного искусства «Настойчивое присутствие. (Не)устойчивое развитие».

Подробности программы и расписание событий доступны на сайте фестиваля.







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