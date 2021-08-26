Выходит книга Йонаса Мекаса «Письма ниоткуда»

Автор фото на обложке — Арунас Куликаускас © Baltrus

В сентябре 2021 года в издательстве Baltrus впервые на русском языке в переводе Александры Васильковой выйдет полностью книга «Письма ниоткуда» одного из лидеров «нового американского кино», основоположника жанра кинодневника, основателя киноархива «Антология» в Нью-Йорке, поэта и режиссера Йонаса Мекаса (1922–2019).

Фрагменты книги ранее публиковались в журналах «Иностранная литература» и «Сеанс».

«Йонас Мекас пишет письма для литовской "Крестьянской газеты" на свою малую родину, на своем родном языке. В них он говорит только о самых важных для него вещах. О том, что для него больно, о том, что он никогда не сможет забыть и о том, как он учится прощать всё то, что ему пришлось пережить», — говорится в издательской аннотации.

«Это книга-воспоминание и книга-сантимент, читая которую оказываешься вместе с Йонасом в холодных, черных от вулканического песка долинах Исландии, на французских лугах, что так напоминали ему родные литовские, на берлинских художественных тусовках, которые всегда были забористыми, в Нью-Йорке, каким он был во времена Уорхола и, конечно, в Литве. В письмах он вспоминает о Юргисе Мачюнасе, о последних годах его жизни, разговаривает с Юлиусом Кемпом, размышляет о музыке Джона Кейджа и искусстве Чюрлениса и рассказывает множество, множество интересных историй».

В издании использованы фотографии Арунаса Куликаускаса — близкого друга и ученика Йонаса Мекаса. Кроме того, книга дополнена этюдами воспоминаний Арунаса Куликаускаса о тех временах, когда они работали вместе с Мекасом в Нью-Йорке.

Вспоминает Арунас Куликаускас:

«У него стояло несколько больших картотечных шкафов, там были аккуратно сложены разные вырезки и отрывки, фотографии и рукописи, и какие-то бумаги, где говорилось про всяких знаменитых людей, интересные места и события, и т.д. На полках, под столами и в шкафах было бесчисленное множество ящиков, коробок и коробочек, где не только бумаги лежали, но и разные предметы, произведения искусства, объекты. Например, борода лауреата Нобелевской премии, поэта Аллена Гинзберга и ножницы, которым он ее отрезал, кажется, во время одного перформанса. Или бесконечные флуксус-штучки Юргиса Мачюнаса, или оригинал плаката Энди Уорхола к его первому фильму "Эмпайр", оператором которого был Йонас. Он был настоящим музейщиком-архивистом-эрудитом».

Книга выходит при при поддержке Lietuvos kultūros institutas / Lithuanian Culture Institute







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