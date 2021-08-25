В Доме русского зарубежья споют арии из репертуара певцов-эмигрантов

Актриса Ольга Бакланова (1896–1974) уехала из России в 1926 году и продолжила карьеру в США

28 августа в Доме русского зарубежья имени А. Солженицына в Москве состоится концерт Молодежной оперной программы Большого театра, посвященный Федору Шаляпину, Галине Вишневской, Ольге Баклановой и другим оперным певцам, покинувшим Россию в разные годы.

Прямая трансляция концерта начнется в 19:00 на YouTube-канале Дома русского зарубежья.

Выступление пройдет в рамках программы «Лето в Доме русского зарубежья», инициированной Фондом наследия русского зарубежья. Каждую часть будет предварять выступление ведущего с рассказом о певцах-эмигрантах.

Концертмейстер — Михаил Коршунов.

Программа:

Алексей Кулагин исполнит арии Фёдора Шаляпина (1873–1938), который эмигрировал из России в 1922 году

Мария Мотолыгина исполнит композиции из репертуара Галины Вишневской (1926–2012), лишенной советского гражданства в 1978 году

Эльмира Караханова исполнит композиции из репертуара оперной певицы Лидии Липковской (1884–1958), которая эмигрировала из России в 1919 году

Арсений Яковлев споет арии, которые исполнял лирико-драматический тенор Дмитрий Смирнов (1882–1944), уехавший из России в 1920 году

Ульяна Бирюкова исполнит партии кино- и театральной актрисы Ольги Баклановой (1896–1974), уехавшей из России в 1926 году



На концерте будет проводиться благотворительный базар, организованный совместно с Марфо-Мариинской обителью милосердия: собранные средства пойдут на поддержку детей — подопечных обители.







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