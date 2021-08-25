Гёте-Институт и Общество Макса Планка откроют в Москве научную выставку

© Goethe-Institut

С 9 по 30 сентября в Москве пройдет интерактивная естественнонаучная выставка «Вселенная. Человек. Интеллект», посвященная передовым исследовательским проектам из Германии. Выставку в рамках Года Германии в России 2020/2021 организуют Гёте-Институт и Общество Макса Планка.

В Москве выставка проводится в сотрудничестве с Детским технопарком «Менделеев Центр» на базе РХТУ имени Д.И. Менделеева. В октябре и ноябре она отправится в Петербург и Новосибирск.

Как сообщают организаторы, выставка «Вселенная. Человек. Интеллект» представляет результаты научно-исследовательской работы Общества Макса Планка, демонстрирует современные научные открытия из Германии и задает важные вопросы, которые касаются каждого жителя Земли и на которые человечеству еще предстоит ответить. Ее цель заключается в том, чтобы пробудить у молодых людей интерес к естественно-научным исследованиям, побудить их думать самостоятельно, а также заинтересовать Германией и немецким языком.

Экспозиция состоит из пяти разделов: «Вселенная», «Путь Homo sapiens», «Наш мозг», «Жизнь в антропоцене» и «Искусственный интеллект».

В каждом модуле используются интерактивные форматы: видеоинсталляция с морфингом лиц, воздушный шар, демонстрирующий расстояния в космосе, интерактивный лабораторный стеллаж, посвященный влиянию человеческой деятельности на окружающую среду.

Специальные инсталляции позволят посетителям выставки испытать различные эмоции под воздействием звучащей музыки, пообщаться с роботом, узнать, как звучит созданная 40 тысяч лет назад костяная флейта, или откуда на Земле появилось золото.

Кроме того, с помощью QR-кодов можно будет получить доступ к дополнительным материалам в виде видео, галерей изображений или подкастов. Содержание адаптировано для изучающих немецкий и доступно на немецком и русском языках.

После презентации в России выставка будет представлена по всему миру.







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