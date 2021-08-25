Две выставки откроются в музее «Гараж»

Полифонические и мультиспектральные искусства
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С 10 сентября по 30 января в Музее современного искусства «Гараж» в Москве будут проходить две выставки: «Зеркало без памяти» немецкого художника Томаса Деманда и групповая выставка «Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта».
Первая в России выставка Томаса Деманда будет состоять из нескольких фрагментов и разместится на двух этажах здания музея «Гараж». Заимствуя изображения тех или иных событий из прессы и других источников (или организуя технические съемки), Деманд воспроизводит эти сцены в реальном масштабе из картона и бумаги, делая фактически скульптуры, после чего фотографирует их, а затем разрушает.
Работы, представленные на первой этаже, будут посвящены осмыслению идей макетности и модели. По пути на второй этаж зритель увидит подвесные конструкции-кинотеатры, где будет показываться фильмы немецкого режиссера, писателя, продюсера, автора телевизионных передач, общественного деятеля и идеолога нового немецкого кино Александра Клуге.
«Эти кинопавильоны, спроектированные Демандом, — парящие модели, отдаленно отсылающие к конструктивистскому формообразованию, — отмечают организаторы выставки. — В свою очередь фильмы Клуге являются видеопродолжениями или видеоинтерпретациями трех работ Деманда, представленных на выставке: "Хранилище", "Пять глобусов", "Руина"».
Выставка «Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта» посвящена сравнительно небольшому сегменту современного искусства, исследующему и тематизирующему протяженность времени: как через тело художника, так и через сам процесс создания и экспонирования искусства.
В экспозицию войдут работы более 30 художников разных поколений из стран Юго-Восточной и Центральной Азии, Кавказа, Восточной и Западной Европы, в том числе Тейчина Сье (Тайвань), Вячеслава-Юры Усеинова (Узбекистан), Елены Ковылиной (Россия), Хэ Юньчан (Китай), Ёсико Симады (Япония) и Фите Штольте (Германия).
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