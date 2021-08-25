Умер Жан-Люк Нанси

© American Journal of French Studies

23 августа в Страсбурге в возрасте 81 года умер французский философ Жан-Люк Нанси.

Об этом сообщает Le Monde.

Жан-Люк Нанси родился в 1940 году в Бордо, в 1962 году окончил философский факультет Сорбонны. С конца 1960-х работал в Институте философии Страсбургского университета, в 1973 году защитил там диссертацию по Канту. Впоследствии много лет был профессором философии Страсбургского университета, в 1989–1997 годах руководил факультетом философии, лингвистики, информатики и образовательных наук.

В 1970-х и 1980-х годах Жан-Люк Нанси в качестве приглашенного профессора также преподавал по всему миру — от Калифорнийского университета до Свободного университета Берлина. В 1987 году получил государственную степень доктора философии в Университете Тулуза II, защитив диссертацию диссертацию на тему свободы у Канта, Шеллинга и Хайдеггера, оппонентами на защите были Жан-Франсуа Лиотар и Жак Деррида.

Создатель теории сообщества как «бытия-вместе», автор более 50 книг и 400 статей и интервью. Среди основных работ Жан-Люка Нанси «Спекулятивная ремарка. Слово о Гегеле» (1973), «Ego sum» (1979), «Категорический императив» (1983), «Непроизводящее сообщество» (1986), «Опыт свободы» (1988), «Смысл мира» (1993), «Бытие единичное множественное» (1996). Лауреат Международной премии итальянского Общества Ницше (1990).







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