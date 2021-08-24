Умер Чарли Уоттс

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Сегодня, 24 августа, в Лондоне в возрасте 80 лет умер барабанщик группы The Rolling Stones Чарли Уоттс.
Об этом сообщает BBC
Чарли Уоттс родился в 1941 году в Лондоне, окончил Школу искусств Харроу, работал графическим дизайнером.
В 1955 году родители подарили Чарли Уоттсу барабанную установку, в конце 1950-х он начал играть в джазовых ансамблях. С 1961 года выступал в лондонских ритм-энд-блюзовых клубах с группой Blues Incorporated.
В 1963 году Чарли Уоттс стал барабанщиком The Rolling Stones, он не только участвовал в записи альбомов группы, но и создавал для них обложки. В 1989 году вместе с остальными музыкантами The Rolling Stones был введен в Зал славы рок-н-ролла, в 2006 году — в Зал славы журнала Modern Drummer, в 2016 году занял 12-е место в рейтинге ста величайших барабанщиков всех времен по версии журнала Rolling Stone.
Помимо концертной и студийной работы в The Rolling Stones Чарли Уоттс выступал и записывался с известными джазовыми исполнителями, выпустил девять альбомов, в том числе с собственным квинтетом и в составе группы The ABC&D of Boogie Woogie.
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