Фестиваль дебютного кино в Новой Голландии запускает кинолабораторию

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С этого года частью Международного фестиваля дебютного кино в Новой Голландии станет KINOLABORATORIA – платформа для поиска и развития проектов молодых режиссеров, продюсеров и сценаристов из России.
Как сообщает пресс-служба фестиваля, проект KINOLABORATORIA запускается совместно с программой поддержки современного российского кинематографа «Hennessy Перспективы», главная задача которой — открыть новые имена в отечественной индустрии и популяризовать авторское кино из России на международном рынке.
Заявки принимаются Kinolaboratoria и подать заявку на участие можно на странице проекта KINOLABORATORIA до 19 сентября.
К участию принимаются проекты на стадии разработки и поиска финансирования. Это могут быть проекты игровых, экспериментальных и гибридных фильмов хронометражем до 45 минут. Участником проекта могут стать режиссеры, в чьей фильмографии не менее одного законченного короткометражного и не более одного полнометражного фильма. Свободное владение английским языком обязательно для всех участников.
Из проектов, присланных на конкурс, будут отобраны восемь работ. С 7 по 10 октября их режиссеры и продюсеры пройдут индивидуальные менторские курсы с международными экспертами по основным направлениям: сценарное мастерство, продюсирование и финансирование, фестивальная дистрибуция. Также в рамках KINOLABORATORIA состоится тренинг, который подготовит участников к открытой презентации с пятиминутным питчингом каждого проекта для профессионалов киноиндустрии.
Три лучших проекта получат награды: два — денежные призы по 500 000 рублей на дальнейшее развитие, а команда третьего проекта — грант «Hennessy Перспективы» в размере 3 000 000 рублей для полной реализации короткометражного фильма и серию менторских консультаций при подаче законченной работы на крупные международные кинофестивали.
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