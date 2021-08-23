«Три толстяка» Андрея Могучего завершат «Золотую маску online»

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2 сентября состоится трансляция спектакля Андрея Могучего «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель». Она станет последним событием программы фестиваля «Золотая маска online» 2021 года.
Фестиваль «Золотая маска» проводит в онлдайн-формате прямые и отложенные трансляции постановок, отмеченных экспертами Премии в четвертый раз.
В афишу «Золотой маски online — 2021» вошли спектакли «Идиот» Новосибирского театра «Старый дом», «Чернобыльская молитва» Воронежского Никитинского театра, «Приказ короля» театра Урал Опера Балет, трансляции которых прошли весной. Завершит программу недавняя премьера БДТ имени Г.А. Товстоногова «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель».
Запись спектакля Андрея Могучего, сделанную 18 и 19 февраля 2021 года, будет показана 2 сентбяря на главной странице портала «Рамблер».
Впервые на киноэкране ее можно будет увидеть 9 октября в кинотеатре «Художественный» в рамках больших гастролей БДТ в Москве.
Позднее «Золотая Маска online» представит все части театрального сериала Андрея Могучего «Три толстяка» — «Эпизод 1. Восстание», «Эпизод 2. Железное сердце» и «Эпизод 7. Учитель» — в коллекции мультимедийного сервиса Okko.
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