Фильм «Катя и Вася идут в школу» покажут в Москве

25 и 31 августа в Центре документального кино и пространстве «ДК Рассвет» пройдут специальные показы документального фильма Юлии Вишневецкой «Катя и Вася идут в школу».

25 августа в Центре документального кино после показа фильм обсудят режиссер Юлия Вишневецкая, героиня фильма Екатерина Мамонтова и заведующий кафедрой словесности Новой школы Сергей Волков. Модератор дискуссии — Татьяна Малкина.

31 августа в «ДК Рассвет» показ фильма «Катя и Вася идут в школу» будет сопровождаться обсуждением с участием Юлии Вишневецкой и Екатерины Мамонтовой.

Мировая премьера фильма «Катя и Вася идут в школу» состоялась летом 2020 года на кинофестивале в Кракове, российская премьера — в ноябре на кинофестивале «Послание к человеку». По итогам года картина Юлии Вишневецкой получила национальную премию «Лавровую ветвь» в номинации «Лучший кинофильм». Фильм выйдет в российский прокат в конце августа.

В маленький провинциальный город приезжают два молодых учителя, мечтающих изменить систему школьного образования. Кате и Васе нет и тридцати, они закончили лучшие столичные вузы. Они не профессиональные педагоги, но любят детей и очень хотят сеять разумное, доброе, вечное. Поэтому устраиваются на работу в обычную местную школу и с самого начала объявляют друг другу, что не хотят ругать детей или наказывать их двойками, не хотят учить их зубрить и ходить строем. Их цель — показать школьникам, как можно самостоятельно думать и творить.

Реальность оказывается гораздо сложнее. Половина детей в этой школе после 9 класса собираются в ПТУ, их мало интересует творчество, в школу они ходят как на каторгу. Большинство учителей не собирается отступать от традиций советского образования. Сохранят ли герои фильма свой энтузиазм? Удастся ли им найти контакт с трудными подростками? Останутся ли они на следующий год?







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