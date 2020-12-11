Вручена премия «Лавровая ветвь»

© «Лавровая ветвь»

10 декабря в московском киноцентре «Октябрь» состоялось вручение ХХI Национальной премии «Лавровая ветвь».

Как сообщает сайт премии, в связи с ограничениями, вызванными пандемией, церемония проводилась в закрытом режиме, в ней принимали участие только номинанты, президент премии, режиссер Виталий Манский и ведущая, поэт и журналист Елена Фанайлова.

Победителей во всех номинациях определили академики премии, 50 профессионалов неигрового кино.



Лауреаты 21-го сезона премии «Лавровая ветвь»:

Лучший арт-фильм

«Тени твоего детства», реж. Михаил Горобчук



Лучший кинофильм

«Катя и Вася идут в школу», реж. Юлия Вишневецкая



Лучший телефильм

«Жизнь человека. Последнее интервью», реж. Сергей Карпов



Лучший научно-популярный, просветительский фильм (имени Льва Николаева)

«Остров Буромского», реж. Ольга Стефанова



Лучший дебют

«Штетл», реж. Катя Устинова



Премия за вклад в кинолетопись в 2020 году присуждена Российскому государственному архиву кинофотодокументов и его директору Наталье Калантаровой.







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