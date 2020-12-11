Вручена премия «Лавровая ветвь»

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10 декабря в московском киноцентре «Октябрь» состоялось вручение ХХI Национальной премии «Лавровая ветвь».
Как сообщает сайт премии, в связи с ограничениями, вызванными пандемией, церемония проводилась в закрытом режиме, в ней принимали участие только номинанты, президент премии, режиссер Виталий Манский и ведущая, поэт и журналист Елена Фанайлова.
Победителей во всех номинациях определили академики премии, 50 профессионалов неигрового кино.
Лауреаты 21-го сезона премии «Лавровая ветвь»:
Лучший арт-фильм
Лучший кинофильм
Лучший телефильм
Лучший научно-популярный, просветительский фильм (имени Льва Николаева)
Лучший дебют
Премия за вклад в кинолетопись в 2020 году присуждена Российскому государственному архиву кинофотодокументов и его директору Наталье Калантаровой.
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