РЕК назвал победителей Третьего грантового конкурса

© Российский еврейский конгресс

18 августа завершился Третий грантовый конкурс музейных инициатив и выставочных проектов Российского еврейского конгресса (РЕК). Победителями объявлены десять проектов.

Принять участие в конкурсе могли любые некоммерческие, бюджетные и общественные организации из всех регионов России: музеи, учреждения культуры, научно-исследовательские институты, местные еврейские общины, имеющие онлайн- или офлайн- презентационные площадки.

Как сообщают организаторы, на конкурс поступило 66 заявок, 28 из них экспертный совет допустил до заседания жюри под председательством директора Института теории и истории искусства Российской академии художеств Натальи Толстой, по итогам которого были определены 10 проектов-победителей:

«Shanin Space». Москва (Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования «Московская высшая школа социальных и экономических наук»);

«Архитектурно-дизайнерская концепция и проектно-сметная документация раздела “Раввинистический иудаизм” постоянной экспозиции Государственного музея истории религии». Петербург (Ассоциация исследователей еврейской культуры «Петербургская иудаика»);

«Главное — сохранить! Солдатская синагога в лицах». Томск (Областное государственное автономное учреждение культуры организации Томский областной краеведческий музей им. М.Б. Шатилова);

Цадок Бен-Давид «Стороны света» («Черное поле» и «Другая сторона полуночи»). Красноярск (Краевое государственное бюджетное учреждение культуры Музейный центр «Площадь Мира»);

«Канские окна». Москва (Агентство развития культурных инициатив «Арт-Парад»);

«Осип Мандельштам. Поэт и город». Владивосток (Музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева);

Экспозиционно-выставочный проект «Земский доктор» (модернизация существующей экспозиции) с элементами актуализации локальных и личных историй и мемориализации городской среды. Кириллов (Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник);

Выставочно-издательский проект «Львы, творцы и меценаты. Еврейский след в культуре города». Калининград (Калининградский областной музей изобразительных искусств);

«Сибирский Иерусалим: восстановление и презентация миру забытой 200-летней истории сибирского еврейского купечества». Кемерово (Кемеровская областная общественная организация «Центр развития молодежных инициатив»);

«Как тетя Леля вышла за дядю Йосю. Русско-еврейские истории любви. Ярославская версия». Ярославль (Муниципальное учреждение культуры «Музей истории города Ярославля»).



Победившие проекты получат гранты на различные суммы в размере до 1,4 млн рублей. Призовой фонд сформировали попечители конкурса — члены бюро президиума РЕК Григорий Ройтберг и Лен Блаватник.







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