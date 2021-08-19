РЕК назвал победителей Третьего грантового конкурса

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18 августа завершился Третий грантовый конкурс музейных инициатив и выставочных проектов Российского еврейского конгресса (РЕК). Победителями объявлены десять проектов.
Принять участие в конкурсе могли любые некоммерческие, бюджетные и общественные организации из всех регионов России: музеи, учреждения культуры, научно-исследовательские институты, местные еврейские общины, имеющие онлайн- или офлайн- презентационные площадки.
Как сообщают организаторы, на конкурс поступило 66 заявок, 28 из них экспертный совет допустил до заседания жюри под председательством директора Института теории и истории искусства Российской академии художеств Натальи Толстой, по итогам которого были определены 10 проектов-победителей:
Победившие проекты получат гранты на различные суммы в размере до 1,4 млн рублей. Призовой фонд сформировали попечители конкурса — члены бюро президиума РЕК Григорий Ройтберг и Лен Блаватник.
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