Объявлена параллельная программа к выставке «Электрификация. 100 лет плану ГОЭЛРО»

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С 24 августа в Музее Москвы будут проходить лекции, воркшопы и лаборатории параллельной программы к выставке «Электрификация. 100 лет плану ГОЭЛРО».

Программа опубликована на сайте Музея Москвы.

На лекциях можно будет узнать, как формирование нового электрического мира повлияло на изобразительное искусство, музыку, театр и архитектуру 1920-х годов и какой импульс дало для их будущего развития.

Помимо лекционной программы запланированы воркшопы и лаборатории по исследованию звуковых, световых и фото-объектов.

Все лекции параллельной программы можно будет посмотреть на YouTube-канале Музея Москвы.

Расписание:

24 августа — лекция «Как приручить утопию. История электрификации»

Лектор: культуролог Наталия Никифорова

25–29 августа — воркшоп «Лаборатория цианотипии: создание фотоколлажей»

Ведущие: художница, фотограф и видеограф Вера Лапонкина, художница, фотограф и куратор образовательных проектов Алла Афонина

4 сентября — показ фильма «Родина Электричества» Ларисы Шепитько и обсуждение одноименной новеллы Андрея Платонова (в Центре документального кино)

7 сентября — лекция «Обуздание электричества: от Фарадея и Максвелла до Эдисона и Теслы»

Лектор: доцент Школы философии и культурологии НИУ ВШЭ, член научного совета Европейского общества истории науки Дарья Дроздова

9 сентября — диалог «Великое поколение. Электрификация искусства»

Участники: научный сотрудник Центра электроакустической музыки Московской консерватории, руководитель Лаборатории звука, преподаватель Школы фотографии и мультимедиа имени Родченко, основатель Термен-центра Андрей Смирнов и кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Государственной Третьяковской галереи, куратор Любовь Пчелкина

14 сентября — лекция «План ГОЭЛРО. Факты. Персоны. Судьбы»

Лектор: старший научный сотрудник экспозиционно-мемориального отдела «Квартира Г.М. Кржижановского» Иван Созинов

16 сентября — лекция «Свет, цвет и электричество: художественные эксперименты начала XX века»

Лектор: научный сотрудник Российского института истории искусств Ольга Колганова

21 сентября — лекция и воркшоп «Театр и ГОЭЛРО: мечта об электрификации»

Лектор: кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник сектора Классического искусства Запада Государственного института искусствознания, доцент кафедры ИЗО ГИТИСа Наталья Вавилина

23 сентября — Диалог «В новом свете: электрификация, театр и кинематограф первой трети ХХ века»

Участники: искусствовед и театровед Валерий Золотухин, культуролог и исследовательница Юлия Лидерман

28 сентября — телемост «Смотрящее ухо: эволюция рисованного звука»

Участники: композитор, перформер, медиахудожник, визуальный художник и куратор программ современного искусства и медиа-археолог Антон Яхонтов aka Patrick K.H (онлайн) и композитор, саунд-артист и медиахудожник Олег Макаров (очно)

30 сентября — 2 октября — лаборатория Школы терменвокса «Музыка электричества. Терменвокс 100»

Ведущий: руководитель Школы терменвокса Петр Термен

5 октября — лекция «Образ света в архитектуре авангарда»

Лектор: куратор выставки «Электрификация. 100 лет плану ГОЭЛРО», кандидат архитектуры, руководитель Центра авангарда Александра Селиванова

7 октября — лекция «Эволюция образа российской энергетики с конца XIX века»

Лектор: историк энергетики, руководитель направления изучения корпоративной культуры самарского регионального отделения Союза машиностроителей России Владимир Громов

12 октября — лекция «План ГОЭЛРО в архитектуре, строительство первых электростанций»

Лектор: научный консультант выставки «Электрификация. 100 лет плану ГОЭЛРО», историк архитектуры и сотрудник музея Мосэнерго Юлия Шуленина

19 октября — лекция «Группа "Электроорганизм" и мифология света в советском искусстве 1920-х»

Лектор: доктор искусствоведения, заведующая отделом культуры института славяноведения РАН, ведущий научный сотрудник Государственного института искусствознания Наталия Злыднева







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