Объявлена параллельная программа к выставке «Электрификация. 100 лет плану ГОЭЛРО»

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С 24 августа в Музее Москвы будут проходить лекции, воркшопы и лаборатории параллельной программы к выставке «Электрификация. 100 лет плану ГОЭЛРО».
Программа опубликована на сайте Музея Москвы.
На лекциях можно будет узнать, как формирование нового электрического мира повлияло на изобразительное искусство, музыку, театр и архитектуру 1920-х годов и какой импульс дало для их будущего развития.
Помимо лекционной программы запланированы воркшопы и лаборатории по исследованию звуковых, световых и фото-объектов.
Все лекции параллельной программы можно будет посмотреть на YouTube-канале Музея Москвы.
Расписание:
24 августа — лекция «Как приручить утопию. История электрификации»
Лектор: культуролог Наталия Никифорова
25–29 августа — воркшоп «Лаборатория цианотипии: создание фотоколлажей»
Ведущие: художница, фотограф и видеограф Вера Лапонкина, художница, фотограф и куратор образовательных проектов Алла Афонина
4 сентября — показ фильма «Родина Электричества» Ларисы Шепитько и обсуждение одноименной новеллы Андрея Платонова (в Центре документального кино)
7 сентября — лекция «Обуздание электричества: от Фарадея и Максвелла до Эдисона и Теслы»
Лектор: доцент Школы философии и культурологии НИУ ВШЭ, член научного совета Европейского общества истории науки Дарья Дроздова
9 сентября — диалог «Великое поколение. Электрификация искусства»
Участники: научный сотрудник Центра электроакустической музыки Московской консерватории, руководитель Лаборатории звука, преподаватель Школы фотографии и мультимедиа имени Родченко, основатель Термен-центра Андрей Смирнов и кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Государственной Третьяковской галереи, куратор Любовь Пчелкина
14 сентября — лекция «План ГОЭЛРО. Факты. Персоны. Судьбы»
Лектор: старший научный сотрудник экспозиционно-мемориального отдела «Квартира Г.М. Кржижановского» Иван Созинов
16 сентября — лекция «Свет, цвет и электричество: художественные эксперименты начала XX века»
Лектор: научный сотрудник Российского института истории искусств Ольга Колганова
21 сентября — лекция и воркшоп «Театр и ГОЭЛРО: мечта об электрификации»
Лектор: кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник сектора Классического искусства Запада Государственного института искусствознания, доцент кафедры ИЗО ГИТИСа Наталья Вавилина
23 сентября — Диалог «В новом свете: электрификация, театр и кинематограф первой трети ХХ века»
Участники: искусствовед и театровед Валерий Золотухин, культуролог и исследовательница Юлия Лидерман
28 сентября — телемост «Смотрящее ухо: эволюция рисованного звука»
Участники: композитор, перформер, медиахудожник, визуальный художник и куратор программ современного искусства и медиа-археолог Антон Яхонтов aka Patrick K.H (онлайн) и композитор, саунд-артист и медиахудожник Олег Макаров (очно)
30 сентября — 2 октября — лаборатория Школы терменвокса «Музыка электричества. Терменвокс 100»
Ведущий: руководитель Школы терменвокса Петр Термен
5 октября — лекция «Образ света в архитектуре авангарда»
Лектор: куратор выставки «Электрификация. 100 лет плану ГОЭЛРО», кандидат архитектуры, руководитель Центра авангарда Александра Селиванова
7 октября — лекция «Эволюция образа российской энергетики с конца XIX века»
Лектор: историк энергетики, руководитель направления изучения корпоративной культуры самарского регионального отделения Союза машиностроителей России Владимир Громов
12 октября — лекция «План ГОЭЛРО в архитектуре, строительство первых электростанций»
Лектор: научный консультант выставки «Электрификация. 100 лет плану ГОЭЛРО», историк архитектуры и сотрудник музея Мосэнерго Юлия Шуленина
19 октября — лекция «Группа "Электроорганизм" и мифология света в советском искусстве 1920-х»
Лектор: доктор искусствоведения, заведующая отделом культуры института славяноведения РАН, ведущий научный сотрудник Государственного института искусствознания Наталия Злыднева
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