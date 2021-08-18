Google оштрафовали на 14 млн за неудаление запрещенного контента

Судебный участок мирового судьи №422 Таганского района Москвы © Яндекс.Карты

17 августа Мировой суд Таганского района Москвы назначил компании Google наказание в виде штрафов на общую сумму 14 млн рублей по пяти протоколам о неудалении контента, запрещенного на территории РФ.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя пресс-службы Мосгорсуда Валерия Лазарева, согласно постановлениям мирового судьи судебного участка №422 Таганского района, в течение дня Google были назначены административные штрафы в 5, 1,5, 2, 4 и 1,5 млн рублей.

Американская компания признана виновной в неудалении подлежащего удалению контента (ст. 13.41 КоАП РФ).

С начала года несколько иностранных социальных сервисов, такие как Google, Facebook, Twitter, TikTok, были привлечены в России к ответственности за неудаление запрещенного контента. Общая сумма штрафов составила несколько десятков миллионов рублей.

По данным Роскомнадзора, сервисы, в частности, не удаляли или несвоевременно удаляли призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях протеста.

В конце июля компания Google также была оштрафована на 3 млн рублей за отказ локализовать данные россиян в РФ.







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