Мотет Владимира Мартынова по чертежу Владимира Шухова исполнят в Выксе

© Предоставлено пресс-службой фестиваля «Выкса | Арт-Овраг»

28 августа в парке культуры и отдыха «Лебединый рай» в городе Выксе Нижегородской области состоится мировая премьера перформанса «Триоратория», одной из частей которого станет мотет Владимира Мартынова по чертежу Владимира Шухова.

Премьера входит в программу первого уикенда фестиваля современной культуры «Выкса | Арт-Овраг».

Как сообщает сайт фестиваля, монументальный музыкально-пространственный проект «Триоратория» основан на диалоге музыки трех поколений:

XV век — мотет Гийома Дюфаи по чертежу купола флорентийского собора архитектора Филиппо Брунеллески;

XX век — мотет Владимира Мартынова по чертежу Владимира Шухова;

XXI век — мотет Дмитрия Баженова по чертежу «Пустого пьедестала» Чарльза Ренфро.



«Ядро действия — диалог музыки старинной и современной. 75-летний классик Мартынов и 27-летний дебютант Баженов прокладывают путь в XV век — прямо к своему идейному наставнику Дюфаи, — говорится в сообщении, — Следующая нить тянется от металла к архитектуре. Акапельное пение Выксунского хора усилят идиофоны — редкие инструменты, изготовленные из металлических шедевров Выксунского металлургического завод под руководством исследователя современной музыки Петра Айду. В его интерпретации металлический голос завода зазвучит на спроектированных специально для проекта акустических инструментах.

«Триоратория» прозвучит в исполнении Большого Выксунского хора, ансамбля «Хронос» под управлением Евгения Скурата (Москва) и детского хора ДК имени Лепсе (Выкса).

Режиссер проекта — Катя Бочавар.







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